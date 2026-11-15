Spor

Trabzonspor, Yüksekovaspor'u puansız gönderdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Trabzonspor, Yüksekovaspor'u puansız gönderdi
Başlık ResmiTrabzonspor, Yüksekovaspor'u puansız gönderdi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 yendi.

Kaydet
|

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, Marija Aleksic'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Abigail Kofi Kim'in golüyle farkı 2'ye çıkaran bordo-mavili ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Bu sonuçla ligde yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, 11. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti. Bordo-mavili ekip, 9 maç sonunda 25 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe arsaVev'le aynı puana sahip.

ÖNERİLEN HABERLER
Kevin De Bruyne için sürpriz transfer hamlesi: İlk temas kuruldu
SPOR

Kevin De Bruyne için sürpriz transfer hamlesi: İlk temas kuruldu
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER