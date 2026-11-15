Spor

Trabzonspor, Zenit'e üç golle kaybetti

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Trabzonspor, Zenit'e üç golle kaybetti
Başlık ResmiTrabzonspor, Zenit'e üç golle kaybetti

Milli arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşılaşan Trabzonspor, Petersburg'da oynanan müsabakada sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Sergey Semak yönetimindeki Zenit, Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

PETERSBURG'DA ÜÇ GOLLÜ MAÇ

Bordo mavili ekip, Gazprom Arena'da 45 bin seyircinin önünde oynanan hazırlık mücadelesinde ev sahibi Zenit'e 3-0 mağlup oldu. Rus ekibinin galibiyet gollerini 13. dakikada Felipe Augusto ve 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (kendi kalesine) ve 75. dakikada Alexander Sobolev kaydetti.

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TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU

Ahmet Cemil Güren
Murat Mert Lakot
Alperen Çakıroğlu
Ferhat Yağız Usta
Esad Turan Uzun
Yiğithan Çubukcu
Hakan Yılmaz
Mehmet Ali Şaşmaz
Emir Aslan
Oğuzhan Ertem
Mümin Barış Nazlı
Ahmet Doğan Yıldırım
Onuralp Çevikkan
Erol Can Çolak
Samet Akaydin
Cenk Özkacar
Batista Mendy
Benjamin Bouchouari
Metehan Mimaroğlu
Umut Nayir

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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