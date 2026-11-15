Trabzonspor, Zenit'e üç golle kaybetti

Milli arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşılaşan Trabzonspor, Petersburg'da oynanan müsabakada sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Sergey Semak yönetimindeki Zenit, Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

PETERSBURG'DA ÜÇ GOLLÜ MAÇ

Bordo mavili ekip, Gazprom Arena'da 45 bin seyircinin önünde oynanan hazırlık mücadelesinde ev sahibi Zenit'e 3-0 mağlup oldu. Rus ekibinin galibiyet gollerini 13. dakikada Felipe Augusto ve 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (kendi kalesine) ve 75. dakikada Alexander Sobolev kaydetti.

Zenit - Trabzonspor

TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU

Ahmet Cemil Güren

Murat Mert Lakot

Alperen Çakıroğlu

Ferhat Yağız Usta

Esad Turan Uzun

Yiğithan Çubukcu

Hakan Yılmaz

Mehmet Ali Şaşmaz

Emir Aslan

Oğuzhan Ertem

Mümin Barış Nazlı

Ahmet Doğan Yıldırım

Onuralp Çevikkan

Erol Can Çolak

Samet Akaydin

Cenk Özkacar

Batista Mendy

Benjamin Bouchouari

Metehan Mimaroğlu

Umut Nayir

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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