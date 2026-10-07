Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Trabzonspor'da 153 günlük hasret: Thomas Reis ile bu sezon ilk peşinde

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Trabzonspor'da 153 günlük hasret: Thomas Reis ile bu sezon ilk peşinde
Başlık ResmiTrabzonspor'da 153 günlük hasret: Thomas Reis ile bu sezon ilk peşinde

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sahasında 3 maçı kazanan ancak deplasmanda 3 karşılaşmada sadece 1 puan çıkarabilen Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 153 gün aradan sonra dış sahada kazanacak.

Kaydet
|

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'in ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçı kazanarak 9 puan elde etti. Dış sahada 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, deplasmanda galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Bordo-mavililer, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, 4'üncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, 6'ncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 puanla 7'nci sırada yer alıyor.
Başlık ResmiTrabzonspor, Süper Lig'de 10 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını aldı. Üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, 5'inci haftada Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Tekke günler sonra sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti
SPOR

Fatih Tekke günler sonra sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ 9 MAYIS'TA

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33'üncü haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman maçını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 153 gün aradan sonra dış sahada galip gelecek.

Muhammed Salah, Trabzonspor'da 8 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiMuhammed Salah, Trabzonspor'da 8 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

REIS ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor, bu sezon 3 dış saha maçını 2 teknik adam yönetiminde oynadı. Bordo-maviler, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya da Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

Thomas Reis
Başlık ResmiThomas Reis

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından Tekke ile yollar ayrılırken Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı. Reis, eski takımı Samsunspor karşısında bordo-mavili ekibin kazanması halinde deplasman hasretine son veren isim olacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Trabzonspor
SPOR

Trabzonspor'da Muhammed Salah bereketi: Forma satışında rekor geldi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.