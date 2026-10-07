Trabzonspor'da 153 günlük hasret: Thomas Reis ile bu sezon ilk peşinde

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sahasında 3 maçı kazanan ancak deplasmanda 3 karşılaşmada sadece 1 puan çıkarabilen Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 153 gün aradan sonra dış sahada kazanacak.

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Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'in ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçı kazanarak 9 puan elde etti. Dış sahada 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, deplasmanda galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Bordo-mavililer, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, 4'üncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, 6'ncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını aldı. Üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, 5'inci haftada Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

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SON DEPLASMAN GALİBİYETİ 9 MAYIS'TA

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33'üncü haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman maçını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 153 gün aradan sonra dış sahada galip gelecek.

Muhammed Salah, Trabzonspor'da 8 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

REIS ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor, bu sezon 3 dış saha maçını 2 teknik adam yönetiminde oynadı. Bordo-maviler, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya da Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

Thomas Reis

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından Tekke ile yollar ayrılırken Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı. Reis, eski takımı Samsunspor karşısında bordo-mavili ekibin kazanması halinde deplasman hasretine son veren isim olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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