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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yeri çabuk doluyor! Tecrübeli hocaya teklif yapıldı

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Trabzonspor&#039;da Abdullah Avcı&#039;nın yeri çabuk doluyor! Tecrübeli hocaya teklif yapıldı

Spor Haberleri

Trabzonspor yönetimi, kötü gidişatın ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Avcı'nın yerini doldurmak için harekete geçen Başkan Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isme teklifi götürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşayan Avcı, yönetimin aldığı kararla takımdaki görevinden alındı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yeri çabuk doluyor! Tecrübeli hocaya teklif yapıldı - 1. Resim

ABDULLAH AVCI'NIN YERİNE KİM GELECEK? 

Karadeniz ekibinde Avcı'nın yerine gelecek isim merak konusu oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun yakından tanıdığı bir ismi takımın başına getirmek için harekete geçti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yeri çabuk doluyor! Tecrübeli hocaya teklif yapıldı - 2. Resim

ŞENOL GÜNEŞ'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Trabzonspor yönetimi Avcı'nın yerine son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Henüz taraflar arasında bir anlaşma yok. Tecrübeli hoca teklifi reddetti. Ancak yönetim Şenol Güneş'i ikna etmeye çalışıyor.

Düzenleyen:  - Spor
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