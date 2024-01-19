Trabzonspor'da bir dönem kapandı! Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oldu

19 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 10:33

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemi salladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı 3-1 yenerek tur atlayan Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR VEDA EDİYOR

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Abdülkadir Ömür'ün ayrılmak için idmanlara çıkmadığı öğrenildi.

Manisa FK maçı sonrası değerlendirmelere bulunan Avcı, "Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür'ün Fransa ve Hollanda'dan bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ve ayrılmak istediği belirtildi.

Milli oyuncunun ligin ikinci yarısında Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan forma şansı bulamayan Umut Bozok'a da Süper Lig'den bazı takımların kiralık teklif yaptığı konuşuluyor.

ABDULLAH AVCI'DAN BAKASETAS AÇIKLAMASI

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştığı iddia edilen Bakasetas ile transfer için konuşmadığını söyleyen Abdullah Avcı, "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık." dedi.