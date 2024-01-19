- Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'da deprem: Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür kadro dışı bırakıldı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Trabzonspor, son günlerde takımla idmana çıkmayan Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür ile ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Karadeniz ekibi, takımdan ayrılmak isteyen ve idmanlara çıkmayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı kaldığını duyurdu.
Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.
Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi