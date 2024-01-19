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    Trabzonspor'da deprem: Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür kadro dışı bırakıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor, son günlerde takımla idmana çıkmayan Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür ile ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.

    Trabzonspor&#039;da deprem: Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür kadro dışı bırakıldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Karadeniz ekibi, takımdan ayrılmak isteyen ve idmanlara çıkmayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı kaldığını duyurdu.

    Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. 

    Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır. 

    Kamuoyuna duyurulur.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporUmut BozokAbdülkadir Ömür
    Haberler > Spor > Trabzonspor'da deprem: Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür kadro dışı bırakıldı
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