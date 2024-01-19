Trabzonspor'da deprem: Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür kadro dışı bırakıldı

19 Ocak 2024 11:10 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:16

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibi, takımdan ayrılmak isteyen ve idmanlara çıkmayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı kaldığını duyurdu.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.