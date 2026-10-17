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Spor

Trabzonspor'da Salah'ın keyfi yerinde: Beşiktaş maçı öncesi gözler üzerinde

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Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ortaya koyduğu performansın yanı sıra neşeli tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, sahadaki etkili oyununu skor katkısına da yansıtıyor.

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İngiltere Premier Lig'de elde ettiği büyük başarıların ardından kariyerinde yeni bir tercih yapan Muhammed Salah, yeni adresi Trabzonspor'da çıktığı 10 maçta 12 gollük skor katkısı (8 gol, 4 asist) sağladı.

Muhammed Salah, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro kazanıyor.
Başlık ResmiMuhammed Salah, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro kazanıyor.

TRABZON'DA MUTLU, SAHADA ETKİLİ

Süper Lig’de 7 gol ve 3 asistle 10 gole doğrudan etki eden Salah, Avrupa kupalarında 4 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Başarılı futbolcunun Trabzon’daki neşeli görüntüsü de dikkat çekerken; saha dışındaki keyifli halini performansına yansıttığı gözleniyor.

Mısırlı yıldızın, Beşiktaş maçı öncesi morali yerinde.
Başlık ResmiMısırlı yıldızın, Beşiktaş maçı öncesi morali yerinde.

AVRUPA'DA SKOR KATKISINI SÜRDÜRDÜ

Süper Lig’deki etkili performansını Avrupa arenasına da taşıyan Salah, UEFA Konferans Ligi’nde takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstleniyor. Mısırlı yıldız, Finlandiya temsilcisi KuPS karşısındasahada kaldığı 55 dakikada takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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GÖZLER BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Muhammed Salah, gözünü 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına çevirdi. Bordo-mavili takımın zirve yarışı için önem taşıyan mücadelede yıldız futbolcunun göstereceği performans merakla bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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