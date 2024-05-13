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Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan ünlü futbolcudan skandal hareket! İkiz kardeşini yerine oynatmış

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Trabzonspor&#039;da şampiyonluk yaşayan ünlü futbolcudan skandal hareket! İkiz kardeşini yerine oynatmış

Spor Haberleri

Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir takımlarının formasını giyen Edgar Ie, Romanya'da skandal bir harekete imza attı.

Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Edgar Ie, Romanya'da yaptığı davranışla dünya gündemine girdi.

Tecrübeli stoperin ikiz kardeşi olan Edelino Ie'yi kendi yerine oynattığı iddia edildi.

Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan ünlü futbolcudan skandal hareket! İkiz kardeşini yerine oynatmış - 1. Resim

DINAMO BÜKREŞ KÜME DÜŞEBİLİR

Pro Sport'un haberine göre Edgar Ie'nin ikiz kardeşi Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği belirtilirken durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda ligde zor günler geçiren Dinamo Bükreş'in 8 puanının silineceği ve direk küme düşürülebileceği öne sürüldü.

Edgar Ie'nin iyi seviyede İngilizce konuşabildiği ancak ikiz kardeşinin kendini sadece Portekizce ifade etmesi nedeniyle şüphelerin ortaya çıktığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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