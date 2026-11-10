Spor

Trabzonspor'da Selçuk Ernak’ın görevine son verildi

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Trabzonspor'da Selçuk Ernak’ın görevine son verildi
Başlık ResmiTrabzonspor'da Selçuk Ernak’ın görevine son verildi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Azerbaycan'ın Sabah takımına mağlup olan Trabzonspor'da Başantrenör Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenilerek bu sezon A Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bordo mavili ekip, karşılaşmanın ardından Başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak’ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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