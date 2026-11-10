Trabzonspor'da Selçuk Ernak’ın görevine son verildi
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Azerbaycan'ın Sabah takımına mağlup olan Trabzonspor'da Başantrenör Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenilerek bu sezon A Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Bordo mavili ekip, karşılaşmanın ardından Başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak’ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.