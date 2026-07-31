Nwaiwu'yu Fulham'a satmaya hazırlanan Trabzonspor arayışta. Bordo mavililer, Lazio ile anlaşmak üzere olan Nordjaelland'ın 19 yaşındaki genç stoperi için devreye girdi. Danimarkalı oyuncu Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyor.

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Şu ana kadar 11 oyuncuyu renklerine bağlayan ve önemli isimleri de satan bordo mavililer devre arasında aldığı Chibuike Nwaiwu'yu da Fulham'a satmak üzere. Nijeryalı stoperin ayrılık ihtimaline karşı yeni arayışlara başlayan Karadeniz ekibinde öne çıkan isim ise Nordsjaelland forması giyen Noah Markmann oldu. Lazio ile anlaşmak üzere olan 19 yaşındaki stoper Trabzon'a yeşil ışık yaktı.

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Noah Markmann

KULÜPLERİ BEKLİYOR

Bordo mavililerin ilgisi ve kararlı tutumu sonrası, genç yıldız İtalyan devine imza atmaktan vazgeçti. Lazio oyuncu için 6 milyon avro garanti bonservis ücreti ve 2 milyon avro da bonus önermişti. İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu Markmann, Trabzonspor'un kulübüyle anlaşmasını bekliyor. Sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen ve Fatih Tekke'nin kendisiyle ilgili düşüncesinden mutlu olan Danimarkalı, Trabzon'u kariyer sıçraması olarak görüyor.

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