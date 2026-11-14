Spor

Trabzonspor'un Zenit maçı kamp kadrosu: Genç oyuncular listede

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Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, 15 Kasım Pazar günü TSİ 17.00’de Rus ekibi Zenit ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin kamp kadrosunda 20 oyuncu yer aldı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmayla Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un kamp kadrosunda 20 oyuncu yer aldı.

Teknik direktör Thomas Reis, milli ara nedeniyle Zenit karşılaşmasının kadrosuna genç oyuncuları kattı.

Thomas Reis
Başlık ResmiThomas Reis

Trabzonspor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Alperen Çakıroğlu, Ferhat Yağız Usta, Esad Turan Uzun, Yiğithan Çubukcu, Hakan Yılmaz, Mehmet Ali Şaşmaz, Emir Aslan, Oğuzhan Ertem, Mümin Barış Nazlı, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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