Trabzonspor'da yeniden doğdu, Avrupa'nın zirvesine çıktı: Tek rakibi Berke Özer
Bordo-mavili ekibin yıldız isimlerinden Andre Onana, yüzde 86’lık kurtarış oranıyla Avrupa’nın en başarılı kalecisi oldu. Kamerunlu oyuncu, Süper Lig'de görev yaptığı 11 maçın 6’sında kalesini gole kapattı.
Trabzonspor'un ikinci defa Premier Lig ekiplerinden Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
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HUZURU BULDU
Bordo-mavili takımda kısa sürede en önemli isimlerden biri hâline gelen Kamerunlu yıldız, kurtarış yüzdesiyle Avrupa’nın dikkat çeken kalecileri arasına adını yazdırdı. İstatistiklere göre yüzde 86’lık kurtarış oranına ulaşan 30 yaşındaki yıldız kaleci, Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’nın 5 büyük ligindeki rakiplerini de geride bıraktı.
BERKE ÖZER TAKİPTE
Onana’nın en yakın takipçileri, yüzde 82’lik kurtarış oranlarıyla Lille forması giyen Berke Özer ve Leeds United kalecisi James Trafford oldu. Bundesliga’da Schalke forması giyen Loris Karius, yüzde 80’de kalırken; LaLiga’dan Ionut Radu ve Serie A’dan Christos Mandas yüzde 79’luk kurtarış oranına ulaştı.
Andre Onana’nın Trabzonspor’daki performansı yalnızca kurtarış yüzdesiyle sınırlı değil. Süper Lig’de 11 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu eldiven, 6 maçta kalesini gole kapattı.