Spor

Trabzonspor'da yeniden doğdu, Avrupa'nın zirvesine çıktı: Tek rakibi Berke Özer

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bordo-mavili ekibin yıldız isimlerinden Andre Onana, yüzde 86’lık kurtarış oranıyla Avrupa’nın en başarılı kalecisi oldu. Kamerunlu oyuncu, Süper Lig'de görev yaptığı 11 maçın 6’sında kalesini gole kapattı.

Kaydet
|

Trabzonspor'un ikinci defa Premier Lig ekiplerinden Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Trabzonspor’da kendisine yeni bir sayfa açan Andre Onana, bordo-mavili formayla âdeta kalesine set çekti.
Başlık ResmiTrabzonspor’da kendisine yeni bir sayfa açan Andre Onana, bordo-mavili formayla âdeta kalesine set çekti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muhammed Salah, Premier Lig günlerini aratmıyor: Yeni hedefi belirledi
SPOR

Muhammed Salah, Premier Lig günlerini aratmıyor: Yeni hedefi belirledi

HUZURU BULDU

Bordo-mavili takımda kısa sürede en önemli isimlerden biri hâline gelen Kamerunlu yıldız, kurtarış yüzdesiyle Avrupa’nın dikkat çeken kalecileri arasına adını yazdırdı. İstatistiklere göre yüzde 86’lık kurtarış oranına ulaşan 30 yaşındaki yıldız kaleci, Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’nın 5 büyük ligindeki rakiplerini de geride bıraktı.

Thomas Reis yönetiminde ligde 6'da 6 yapan bordo-mavililerde Onana, söz konusu maçlarda sadece 3 gol yedi.
Başlık ResmiThomas Reis yönetiminde ligde 6'da 6 yapan bordo-mavililerde Onana, söz konusu maçlarda sadece 3 gol yedi.

BERKE ÖZER TAKİPTE

Onana’nın en yakın takipçileri, yüzde 82’lik kurtarış oranlarıyla Lille forması giyen Berke Özer ve Leeds United kalecisi James Trafford oldu. Bundesliga’da Schalke forması giyen Loris Karius, yüzde 80’de kalırken; LaLiga’dan Ionut Radu ve Serie A’dan Christos Mandas yüzde 79’luk kurtarış oranına ulaştı.

Berke Özer, Lille'de ikinci sezonunu geçiriyor.
Başlık ResmiBerke Özer, Lille'de ikinci sezonunu geçiriyor.

Andre Onana’nın Trabzonspor’daki performansı yalnızca kurtarış yüzdesiyle sınırlı değil. Süper Lig’de 11 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu eldiven, 6 maçta kalesini gole kapattı.

ÖNERİLEN HABERLER
Trabzonspor
SPOR

Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin rolü belli: Yardımcı oyuncu!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER