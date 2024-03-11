Tugay Kerimoğlu Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası açıkladı: 'Lig rekoru olabilir'

Süper Lig'in 29.haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçı, 4-1'lik skorla kazanırken Tugay Kerimoğlu "Lig rekoru olabilir" diyerek bir detaya dikkat çekti. Kerimoğlu ayrıca Fenerbahçe'nin rotasyon tercihlerini de eleştirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 29.haftasında Pendikspor'u 4-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Tugay Kerimoğlu, İsmail Kartal'ın rotasyon tercihlerini eleştirirken, maçla ilgili çarpıcı bir detaya da dikkat çekti.

TUGAY KERİMOĞLU: 4 OYUNCU PROBLEM ÇIKARIR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Avrupa maçları sonrası yaptıkları rotasyona değinen Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşılaştıralım. Galatasaray Avrupa'da oynadıktan sonra kaç rotasyon yaptı? Eksik olan bölgelerinde bazı oyuncuları devşirerek oynattı Galatasaray. Bazen rotasyon yapmamak iyidir. Düzeni bozmazsın. Bazen de yapman gerekir. Bugün 4 oyuncuyla rotasyon yaptı İsmail hoca. Rotasyon yaparsan 1 ya da 2 kişiyle yaparsın. 4 oyuncu problem çıkarır."

"LİG REKOR OLABİLİR"

Maçın sık sık durmasına ve çalınan faul sayısını eleştiren Kerimoğlu "46 faul bu akşam lig rekoru olabilir. Faullerden ve sağlık ekiplerinin giriş çıkışlarından başka bir şey izlemedik ilk 45 dakikada." ifadelerini kullandı.