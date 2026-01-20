Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden, Antalya'da kurucusu olduğu Trabzonlularspor Kulübünde uzun süre kaptan, antrenör ve başkanlık görevlerini bir arada yürüten Hatay Yurdakul, hayatını kaybetti.

Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre lisanslı olarak 60 yıl aktif futbol oynayarak "dünyanın en yaşlı futbolcusu" olarak gösterilen Yurdakul, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Antalya'da kurucusu olduğu Trabzonlularspor Kulübünde uzun süre kaptan, antrenör ve başkanlık görevlerini bir arada yürüten Yurdakul, kariyeri boyunca başta Şenol Güneş olmak üzere birçok oyuncunun yetişmesine katkı sağladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden olan, lisanslı olarak 60 yıl aktif futbol oynayarak "Dünyanın en yaşlı futbolcusu" olarak gösterilen Hatay Yurdakul'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Antalya'da kurucusu olduğu Trabzonlularspor Kulübü'nde uzun süre kaptan, antrenör ve başkanlık görevlerini bir arada yürüten Yurdakul; kariyeri boyunca başta Şenol Güneş olmak üzere birçok oyuncunun yetişmesine katkı sağlamıştı.



Hatay Yurdakul'un naaşı bugün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hanife Hatun Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Merhum Hatay Yurdakul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzon ile Antalya olmak üzere tüm amatör spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

