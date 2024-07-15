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Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024'ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente'nın şaheseri

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Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024&#039;ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente&#039;nın şaheseri

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya'nın zaferiyle sonuçlandı. Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, Berlin'de elde edilen şampiyonluğu değerlendirdi.

İngiltere adına Rice'nın kafasını kaleci Simon ve ardından Guehi'nin vuruşunu Olmo çizgiden çıkarmasa şampiyon değişir miydi?
 
İtiraf edeyim, yanıldım. 

Finale kadar tahminlerim vardı doğru çıktı da finalde yanıldım.

Hak ettiler o kadar da olsun.

İngiltere'yi Euro 2024 finalinde 2-1 yenen Boğalar, dördüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldular. Kutlarım.

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024'ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente'nın şaheseri - 1. Resim
 
Sürpriz mi bu, değil!
 
Nedense benim şampiyon adayım İspanya yerine ''Bu defa olacak'' diye ümitlendiğim Gareth Southgate'nin İngiltere'siydi.

Ne var ki; turnuva boyunca sergiledikleri resital tadındaki o coşkulu futbolla kupayı Boğalar hak etti, kazandı ve çok önemli mesajlar verdi.
 
Tabandan tavana
 
Hatırlayın; Vicente Del Bosque ile çöküşe geçen ve efsane Fernando Hierro ile dibe vuran  İspanya Millî Takımı'na Luis De La Fuente adeta boyut atlattı. 

Hem de seri, çabuk ve olabildiğince hızlı bir oyunla Boğalar'ı adeta şahlandırarak Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırdı. 

O şahlanışın hikayesinde takım mühendisliği adına ne ararsanız mevcut.

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024'ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente'nın şaheseri - 2. Resim
 
O bir Kupa koleksiyoncusu
 
Şöyle ki; 12 yıl aradan sonra İspanya'yı Avrupa'nın zirvesine taşıyarak adını efsaneler arasına yazdıran teknik direktör Luis De La Fuente istikrar; planlı, düzenli, disiplinli ve aşağıdan yukarıya taşınan kararlı, takım yapılanması ile bir olmazı gerçekleştirdi hem de çok kısa zamanda. ''Kısa'' diyorum çünkü…  Önce bir soru; 'Nasıl oldu bu yükseliş?''
 
Hatırlayın, Katar'daki 2022 Dünya Kupası sonrası İspanya'nın başına geçen Luis De La Fuenta kendi takımını ve kendi oyun sistemini tavizsiz şekilde oluşturdu.

..Ve geçen sezon Hırvatistan'ı finalde penaltılarla eleyerek Boğalar'ı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştırdı.

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024'ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente'nın şaheseri - 3. Resim
 
Bu ilk değildi. 

''Kupa koleksiyoncusu'' De La Fuente daha önceleri de, 19 Yaş Altı ve 21 Yaş Altı Avrupa şampiyonalarında İspanya'ya iki defa şampiyonluk yaşamıştı.

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024'ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente'nın şaheseri - 4. Resim
 
Biraz Cruff biraz da Guardiola
 
İlginç bir oyun karakteri var Luis De La Fuente'nın İspanya'sının; renkli, heyecanlı ve coşkulu... Biraz Cruyff'un total futbolundan esinleniş, biraz da Pep Guardiola'nın "tiki-taka"sına benzer bir oyun ve sistem.

İşte şampiyon İspanya.

Bir farkla ki; turnuvanın en başından beri çılgınlar gibi yüklenip, rakibe aman vermeyen bir baskın futbol... 

Oyuncuları birbirlerine yakın... Kısa, çabuk ve yüzde 89'u bulan isabet, 545 seri pasla oyunu hızlı şekilde rakip cezasahasına taşıyıp, her an golü hedefleyen bitirici bir futbol.

Üstelik başka özelliği de var; bir final maçına 16 şut sığdıracak kadar etkili olan.

Doğrusu futbolda veri analizi oyunun ruhundan uzak olduğu için pek sempatik bulmak. Bir iki örnek de vermek lazımdı.

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024'ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente'nın şaheseri - 5. Resim
 
Bir Luis De La Fuente şaheseri
 
Gerçek o ki;  devleri devirerek Kupa'ya uzandı İspanya... Önce grup aşamasında İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'u gol yemeden 3'te 3 yaparak B Grubu'ndan çıktılar.

Son 16'da Gürcistan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Fransa'yı devirdiler.

Finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenip 12 yıl sonra şampiyon olup tarih yazdılar. 

Rodri sakatlanmasa, Rice'nın kafa vuruşunda kaleci Unai Simon'un müdahalesinin ardından Guehi'nin vuruşunu Olmo çizgiden çıkarmasa şampiyon değişir miydi?

İspanya yerine İngiltere şampiyon olur muydu, hayır.

Çünkü iyiler daima kazanır. 

Saka, Foden ve Kaneli İngiltere, Lamine Yamal ve Oyarzabal'lı İspanya kadar iyi değildi...

İyiler demişken... İşte altın adamlar:

Simon - Carvajal, Normand (Nacho) Laporte, Cucurella 

Rodri (Zubimendi) Ruiz

Yamal (Merino) Olmo, Williams, Morata (Oyarzabal).

Şimdi heyecanla büyük finali ve Messi ile Yamal’ın karşılacağı maçı bekliyorum. 

Bakalım İspanya’nın genç yıldızı o gün de parlayacak mı?

Düzenleyen:  - Spor
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