Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: Turlayan takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bugün 24 karşılaşma yapılırken bir üst tura çıkan takımlar belli oldu.
Kupada 2. eleme turunda bugün 24 maç oynandı. Günün kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, konuk ettiği 1922 Akşehirspor'u 4-1 yendi.
Kupada oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tokat Belediyespor-Etimesgutspor: 1-5
Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kars 36-Fatsa Belediyespor: 1-0
Somaspor-Alanya 1221: 4-2
Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2
Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir: 1-0
Adanaspor-Adana Adaletgücüspor: 0-2
Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3
Hakkari Zapspor-Adana Demirspor: 6-1
Karacabey Belediyespor-Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)
Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Gemlik Sümerbeyspor-Uşakspor: 2-0
Söke 1970-Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Bigaspor-Balıkesirspor: 0-3
Eskişehir Anadoluspor-Kepezspor: 4-2
Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2
Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 5-1
Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor FK: 2-0
Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 1-0
Gaziemirspor-Fethiyespor: 0-2
Malatya Yeşilyurtspor-Siirt Futbol SK: 3-1
Eskişehirspor-1922 Akşehirspor: 4-1