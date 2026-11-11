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Türkiye maçı öncesi Fransa'da sakatlık şoku: İki yıldız kadrodan çıkarıldı

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Türkiye maçı öncesi Fransa'da sakatlık şoku: İki yıldız kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiTürkiye maçı öncesi Fransa'da sakatlık şoku: İki yıldız kadrodan çıkarıldı

Fransa Futbol Federasyonu, Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni'nin sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Uluslar Ligi A Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşılaşacak olan Fransa'da Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

THURAM'IN YERİNE KROUPI

Fransız santrfor Marcus Thuram, Como maçında arka adalesinde hissettiği ağrı geçmeyince milli takım kampından ayrılmak zorunda kaldı. Bournemouth'ta forma giyen Eli Junior Kroupi, Thuram'ın yerine ilk kez Fransa Milli Takımı'na davet edildi.

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TCHOUAMENI DE SAKATLANDI

Marcus Thuram'ın ardından Aurelien Tchouameni de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Federasyon, Tchouameni'nin sağ kasığındaki sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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