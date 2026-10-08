Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi: Sahalara dönüş maçı belli oldu

Serie A ekibi Udinese, sakatlığı bulunan 27 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sahalara döneceği maçı açıkladı.

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Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, bonservisinin yüzde 50'si Galatasaray'dan 5 milyon euroya aldıkları Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı hakkında konuştu.

"LECCE MAÇINDA OYNAYABİLİR"

27 yaşındaki oyuncunun form tuttuğu bir dönemde sakatlanmasının kendisini üzdüğünü belirten Nani, "Zaniolo için üzüldüm. Eski formunu yakalamıştı ancak sakatlandı. Sakatlığı ciddi değil, çok yakında sahalara geri dönecek. Bu hafta Torino maçında oynayamayacak ama hemen ardından (Lecce'yi konuk edecekleri karşılaşma) sahalara dönecek" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerinde 16 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÜÇ MAÇ OYNADI, DÖRT MAÇ KAÇIRDI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo, bu sezon 3 karşılaşmada 198 dakika süre aldı. İtalyan futbolcu, sakatlığı nedeniyle 4 müsabakayı kaçırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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