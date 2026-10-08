Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi: Sahalara dönüş maçı belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi: Sahalara dönüş maçı belli oldu
Başlık ResmiUdinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi: Sahalara dönüş maçı belli oldu

Serie A ekibi Udinese, sakatlığı bulunan 27 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sahalara döneceği maçı açıkladı.

Kaydet
|

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, bonservisinin yüzde 50'si Galatasaray'dan 5 milyon euroya aldıkları Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı hakkında konuştu.

"LECCE MAÇINDA OYNAYABİLİR"

27 yaşındaki oyuncunun form tuttuğu bir dönemde sakatlanmasının kendisini üzdüğünü belirten Nani, "Zaniolo için üzüldüm. Eski formunu yakalamıştı ancak sakatlandı. Sakatlığı ciddi değil, çok yakında sahalara geri dönecek. Bu hafta Torino maçında oynayamayacak ama hemen ardından (Lecce'yi konuk edecekleri karşılaşma) sahalara dönecek" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerinde 16 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiNicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerinde 16 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÜÇ MAÇ OYNADI, DÖRT MAÇ KAÇIRDI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo, bu sezon 3 karşılaşmada 198 dakika süre aldı. İtalyan futbolcu, sakatlığı nedeniyle 4 müsabakayı kaçırdı.

ÖNERİLEN HABERLER
Selahattin Baki
SPOR

Selahattin Baki'den olay Icardi ve Zaniolo itirafları: Bize teklif edildi, istemedik
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.