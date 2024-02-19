UEFA Avrupa'nın en kötü finansal takımlarını açıkladı! Dört büyükler ilk 10'a girdi

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA tarafından hazırlanan finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldı.

Süper Lig'in şampiyon takımlarından Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldı.

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Trendyol Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu.

Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, 2023 yılında Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar eden takımlar arasında yer aldığı açıklandı.

DÖRT BÜYÜKLER ÖZ SERMAYE ZARARINDA İLK 10'DA

"Dört Büyükler", Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer buldu.

Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon avro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon avro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon avro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon avro zararla 7. sırada gösterildi.

UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla net öz sermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon avro ile İtalya Serie A ekibi Roma oldu.

İlk 10'da 4 Türk takımı dışında, İtalya'dan 3, Portekiz, İsrail ve İspanya'dan birer ekip bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

Sıra Takım Ülke 2023 yılı net öz sermaye zararı (milyon avro)

1 Roma İtalya 436

2 Porto Portekiz 176

3 Inter İtalya 162

4 Beşiktaş Türkiye 151

5 Trabzonspor Türkiye 110

6 Galatasaray Türkiye 109

7 Fenerbahçe Türkiye 82

8 Real Betis İspanya 72

9 M. Haifa İsrail 63

10 Lazio İtalya 38

GALATASARAY VE TRABZONSPOR İLK 10'DA

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı.

Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon avro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon avroyla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan takım İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu. Aston Villa, geçen yıl vergiler hariç 138 milyon avro zarar etti.

Geride kalan sene Avrupa'da en fazla zarar açıklayan ilk 10 takım arasında 2 Türk takımı dışında, 3'er İngiliz ve İtalyan, birer de Portekiz ile Fransız ekibi bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılının en fazla zarar açıklayan ilk 10 takımı şöyle:

Sıra Takım Ülke 2023 yılı vergi hariç zararı (milyon avro)

1 Aston Villa İngiltere 138

2 Juventus İtalya 117

3 PSG Fransa 103

4 Roma İtalya 99

5 Newcastle İngiltere 84

6 Inter İtalya 77

7 Arsenal İngiltere 60

8 Trabzonspor Türkiye 53

9 Galatasaray Türkiye 48

10 Porto Portekiz 47



TRABZONSPOR İLK 5'E GİRDİ

Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon avro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı.

İspanya'nın Barcelona takımı ise geçen yıl 179 milyon avro faaliyet zararıyla listede ilk sırada bulunuyor.

Listede, Roma, 53 milyon avro, Monaco, 41 milyon avro ve Aston Villa ise 39 milyon avro faaliyet zararıyla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

SÜPER LİG EKİPLERİ ZARARDA

Trendyol Süper Lig, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sayısına sahip.

Raporda paylaşılan son verilere göre, Trendyol Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon avro net öz sermaye zararına ulaştı.

Süper Lig, en fazlı takımın (18) net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu olarak gösterildi.

Ayrıca, raporda açıklanan verilere göre Süper Lig, takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi.

Süper Lig ekipleri, 157 milyon avroluk kadro maliyetiyle ise 11. sırada yer aldı.