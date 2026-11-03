UEFA duyurdu: Celtic-Beşiktaş maçında Alman hakem

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş ile İskoçya temsilcisi Celtic arasında 5 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmanın hakem ekibi belli oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü İskoç ekibi Celtic ile deplasmanda karşılaşacağı maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Sascha Stegemann

UEFA'nın açıklamasına göre; Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Martin Petersen olacak.





| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala