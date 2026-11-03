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UEFA duyurdu: Celtic-Beşiktaş maçında Alman hakem

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UEFA duyurdu: Celtic-Beşiktaş maçında Alman hakem
Başlık ResmiUEFA duyurdu: Celtic-Beşiktaş maçında Alman hakem

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş ile İskoçya temsilcisi Celtic arasında 5 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmanın hakem ekibi belli oldu.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü İskoç ekibi Celtic ile deplasmanda karşılaşacağı maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Sascha Stegemann
Başlık ResmiSascha Stegemann

UEFA'nın açıklamasına göre; Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Martin Petersen olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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