UEFA atamaları duyurdu: Türkiye-Belçika maçına İsviçreli hakem
Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika ile 12 Kasım'da İzmir'de oynayacağı maçın hakem ekibi belli oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakada görev yapacak hakemler açıklandı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yağacağı müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Mirel Turkes olacak.
Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Lukas Fahndrich oturacak. Fahndrich'e AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Luca Cibelli eşlik edecek.