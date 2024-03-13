UEFA'nın yeni sistemi belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi formatı değişiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi formatında yeni değişiklikler olacak. Gelecek sezondan itibaren takım sayısının da artacağı dev turnuvada sporseverleri köklü değişimler bekliyor. İşte detaylar...

Avrupa'nın köklü futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren köklü değişiklikler yaşanacak.

Sky Sports'a göre takım sayısının 32'den 36'ya yükseleceği dev turnuvada kura çekim formatı da değişecek.

UEFA kura simülasyonları, yeni format için manuel kura çekiminin 3-4 saat süreceğini ve toplam 900 top gerektireceğini gösterdi.

Bu süreyi çok uzun bulan UEFA yetkilileri, yeni formatın kura çekimi için hibrit bir yöntem kullanmaya karar verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI DEĞİŞİYOR

Buna göre kulüpler manuel olarak çekilecek, ardından bilgisayar kontrolü ele alacak ve takımların grupta maç yapacağı 8 rakibini seçecek.

Yeni kura çekimi modelinin yaklaşık 35 dakika sürmesi bekleniyor. Bu sürenün mevcut formattaki çekilişle aynı olduğu belirtildi.

Yazılım, ülke korumasını da hesaba katacak ve çok olağandışı durumlar dışında, kulüpler kendi ülkelerindeki rakiplere karşı oynamayacak. Kulüpler aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşacak.

Bir İngiliz bilişim şirketinin, çekilişin dijital kısmını gerçekleştirecek yazılımı geliştireceği ve ayrıca iki adet yedek yazılım sisteminin de bulunacak öğrenildi.

Yeni kura sistemi denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından denetlenecek.