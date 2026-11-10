Uğur Uçar, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Joao Pereira ile yollarını ayırma kararı alan Alanyaspor'un, son olarak Çorum Futbol Kulübü'nü çalıştıran Uğur Uçar ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör hareketliliği yaşanıyor.

UĞUR UÇAR İLE ANLAŞILDI

Art arda alınan kötü sonuçların ardından Joao Pereira ile yollarını ayırma kararı alan Akdeniz temsilcisi, sezona Çorum FK ile başlayan Uğur Uçar ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Alanyaspor'dan kısa süre içerisinde Joao Pereira ve Uğur Uçar için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan Alanyaspor, milli araya 13. sırada girdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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