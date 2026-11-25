UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 yenilen İngiltere ekibi Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyledi.

Özetle Kaydet a- | +A

Unai Emery, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇ GERÇEKTEN ZORDU"

Bu maçla beraber yeni bir tecrübe kazandıklarını aktaran Emery, "Deplasmanda Galatasaray'a karşı zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk. Maç zordu. Yoğun bir şekilde bize baskı yaptılar. Aslında ilk yarı iyi iş çıkardık. Onları durdurduk. Topa daha çok sahip olduk. Rakibin kontrataklarına ve geçişlerine engel olduk. Defanstan topla çıkışlarını da engelledik. Bizde de hücum oyunu eksikti. Hücum anlamında pozisyon üretemedik. İkinci yarı aynısını yapmaya çalıştık. İkinci yarı daha az topa sahip olduk. Maç gerçekten zordu. İkinci yarı 4 kornerleri vardı ve birinde golü buldular." diye konuştu.

"HAKEM DE BİZE KARŞI ADİL DEĞİLDİ"

İspanyol teknik adam, geliştirmeleri gereken şeyler olduğunu kaydederek, "Bugün kaybetmek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 şansımızı azalttı. Oynayacağımız maçlarda kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Daha çok puana ihtiyacımız var. Hala pozitifim. Böyle zor maçlarımız olacak. O maçlarda bugün kaybettiğimiz 3 puanı telafi etmeye çalışacağız. Yine ilk 8'e girebiliriz ama bu durum artık biraz daha zor. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Golden sonra oynamak zordu. Rakip zaman geçirdi ve hakem de buna izin verdi. Hakem maçın sonuna sadece 5 dakika verdi. Hakem de bize karşı adil değildi." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala