Vanspor FK, 3'te 3 yaptı: Sivasspor karşısında 3 puan 3 golle geldi
Vanspor FK, Trendyol 1'inci Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Sivasspor’u konuk etti. Manisa'da rakibini 3-1 deviren Vanspor, ligde son 3 haftada 3 galibiyetini aldı. Sivasspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.
Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Akhisar Spor Toto Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayan Vanspor FK, 3-1'lik skorla sahadan mutlu ayrılan taraf old.
Vanspor FK'nin gollerini 14'üncü dakikada Kadir Seven, 59'da Mehmet Manış ve 81'de Alvaro de Oliveira kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 85'inci dakikada Rey Manaj attı.
Ligde 3'te 3 yapan ve toplamda 5'inci galibiyetini alan Vanspor FK, 16 puana yükseldi. Düşme hattında bulunan konuk ekip Sivasspor ise 13 puanda kaldı.
VANSPOR 3-1 SİVASSPOR
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı
Vanspor FK: Abdulsamed, Oulare, Sinan, Kadir, Mehmet Manış (Medeni dk. 88), Mehmet Özcan (Özkan dk. 84), Hikmet, Batuhan, Kökçü (Khan dk. 84), Yenne (Alhaft dk 84), İlkan de (Oliveira dk. 72)
Sivasspor: Göktuğ, Murat, Süleyman, Turan, Uğur, Charisis, Yusuf Cihat Çelik (Yılmaz dk. 87), Burak (Salih dk. 87), Oğuzhan (Duodu dk. 78), Ethemi (Ceesay dk. 68), Manaj
Goller: Kadir (dk. 14), Mehmet Manış (dk. 59), de Oliveira (dk. 81) (Vanspor FK), Manaj (dk. 85) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan (dk. 27), Batuhan (dk. 46), Oulare (dk. 74) (Vanspor FK), Turan (dk. 28), Oğuzhan (dk. 37), Süleyman (dk. 46), Manaj (dk. 68) (Sivasspor)