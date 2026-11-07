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Vanspor FK, 3'te 3 yaptı: Sivasspor karşısında 3 puan 3 golle geldi

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Vanspor FK, 3'te 3 yaptı: Sivasspor karşısında 3 puan 3 golle geldi
Başlık ResmiVanspor FK, 3'te 3 yaptı: Sivasspor karşısında 3 puan 3 golle geldi

Vanspor FK, Trendyol 1'inci Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Sivasspor’u konuk etti. Manisa'da rakibini 3-1 deviren Vanspor, ligde son 3 haftada 3 galibiyetini aldı. Sivasspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Akhisar Spor Toto Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayan Vanspor FK, 3-1'lik skorla sahadan mutlu ayrılan taraf old.

Vanspor FK'nin gollerini 14'üncü dakikada Kadir Seven, 59'da Mehmet Manış ve 81'de Alvaro de Oliveira kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 85'inci dakikada Rey Manaj attı.

Ligde 3'te 3 yapan ve toplamda 5'inci galibiyetini alan Vanspor FK, 16 puana yükseldi. Düşme hattında bulunan konuk ekip Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sivasspor, üst üste 3'üncü yenilgisini aldı.
Başlık ResmiGalibiyet hasreti 5 maça çıkan Sivasspor, üst üste 3'üncü yenilgisini aldı.

VANSPOR 3-1 SİVASSPOR

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı
Vanspor FK: Abdulsamed, Oulare, Sinan, Kadir, Mehmet Manış (Medeni dk. 88), Mehmet Özcan (Özkan dk. 84), Hikmet, Batuhan, Kökçü (Khan dk. 84), Yenne (Alhaft dk 84), İlkan de (Oliveira dk. 72)
Sivasspor: Göktuğ, Murat, Süleyman, Turan, Uğur, Charisis, Yusuf Cihat Çelik (Yılmaz dk. 87), Burak (Salih dk. 87), Oğuzhan (Duodu dk. 78), Ethemi (Ceesay dk. 68), Manaj
Goller: Kadir (dk. 14), Mehmet Manış (dk. 59), de Oliveira (dk. 81) (Vanspor FK), Manaj (dk. 85) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan (dk. 27), Batuhan (dk. 46), Oulare (dk. 74) (Vanspor FK), Turan (dk. 28), Oğuzhan (dk. 37), Süleyman (dk. 46), Manaj (dk. 68) (Sivasspor)

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