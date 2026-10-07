Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Vincenzo Italiano'nun Kocaelispor maçı planı: Tiago Djalo kararı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası Tiago Djalo'ya forma şansı doğdu. Emirhan'ın Kocaelispor maçında oynayamaması halinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Emmanuel Agbadou'nun yanında Portekizli stopere görev vermesi bekleniyor.

Kaydet
|

Beşiktaş'ta 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Kocaelispor ile iç sahada oynanacak maç öncesinde savunma hattındaki plan netleşmeye başladı.

STOPER İKİLİSİ AGBADOU-DJALO

A Milli Futbol Takımı kampında sakatlık geçiren Emirhan Topçu'nun, Kocaelispor'a karşı forma giyememesi halinde; teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Emmanuel Agbadou'nun yanında Tiago Djalo'ya görev vereceği öğrenildi.

Tiago Djalo - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
Başlık ResmiTiago Djalo - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

Süper Lig'de 7'nci hafta mücadelesi öncesi 26 yaşındaki Portekizli stoperin, Ümit Akdağ'ın bir adım önünde olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Ahmet Nur Çebi
SPOR

Ahmet Nur Çebi'den TFF başkanlığı mesajı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.