Vincenzo Italiano'nun Kocaelispor maçı planı: Tiago Djalo kararı
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası Tiago Djalo'ya forma şansı doğdu. Emirhan'ın Kocaelispor maçında oynayamaması halinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Emmanuel Agbadou'nun yanında Portekizli stopere görev vermesi bekleniyor.
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Beşiktaş'ta 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Kocaelispor ile iç sahada oynanacak maç öncesinde savunma hattındaki plan netleşmeye başladı.
STOPER İKİLİSİ AGBADOU-DJALO
A Milli Futbol Takımı kampında sakatlık geçiren Emirhan Topçu'nun, Kocaelispor'a karşı forma giyememesi halinde; teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Emmanuel Agbadou'nun yanında Tiago Djalo'ya görev vereceği öğrenildi.
Süper Lig'de 7'nci hafta mücadelesi öncesi 26 yaşındaki Portekizli stoperin, Ümit Akdağ'ın bir adım önünde olduğu öğrenildi.
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