Spor

Vitík hamlesi! Beşiktaş’tan ocak ayı için çek stoper atağı

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Vitík hamlesi! Beşiktaş’tan ocak ayı için çek stoper atağı
Başlık ResmiVitík hamlesi! Beşiktaş’tan ocak ayı için çek stoper atağı

Siyah beyazlılar stoper transferi çalışmalarına hız verirken listenin başına, Vincenzo Italiano’nun Bologna’da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yazdı.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Kadrosunu ocak ayı transfer döneminde güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta savunma hattına yapılacak takviye için operasyon düğmesine basıldı. Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun Bologna döneminden yakından tanıdığı ve kadrosunda mutlaka görmek istediği Martin Vitík’i gündemine aldı. İtalyan teknik adamın oyun anlayışına kusursuz uyum sağlayabilecek, 1,93 metrelik boyuna rağmen sürat ve atletizm özelliklerine sahip 23 yaşındaki Çek stoper, devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yükseldi.

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KİRALAMA FORMÜLÜ

Yönetim, İtalyan kulübüyle yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırarak bonservis yükünü doğrudan üstlenmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Savunmanın merkezinde yaşanan hız ve kademe sıkıntısını kökten çözebilecek bir profil olarak öne çıkan Vitík, uzun boyuna rağmen sahip olduğu çabukluk ve yüksek sprint hızı sayesinde savunma arkasına atılan toplarda etkili bir süpürücü. Genç stoper, geriden oyun kurma becerisiyle de Vincenzo Italiano’nun ısrarla istediği bir isim.

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Poku’nun Beşiktaş’taki geleceği tehlikede. Sözleşmesinde 18 maçta ilk 11’de yer alması hâlinde 20 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan oyuncu, şu ana kadar iki maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Leverkusen’den 3 milyon avro karşılığında kiralanan Poku’nun geleceğini performansı belirleyecek.

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