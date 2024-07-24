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Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştu

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Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu&#039;na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Volkan Demirel, Lugano maçı sonrasında Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli hakkında konuşan Demirel, konuşulan rakamların Ferdi Kadıoğlu için az olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı. 

Asist Analiz'e konuşan Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye geldiği ilk günü hatırladığını ve ilerleyen süreçte oyuncunun büyük bir gelişim gösterdiğini aktardı.

Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştu - 1. Resim

GELDİĞİ İLK GÜNÜ HATIRLIYORUM

"Ferdi başka bir seviye oldu artık" diyen Demirel, "Ben Ferdi'nin ilk geldiği günü de hatırlıyorum. Şu anki hali ile ilk geldiğindeki hali arasında çok büyük fark var ama Ferdi kendini geliştiren, kendime nasıl daha fazla katkıda bulunurum diye düşünen bir oyuncu. Ferdi bundan sonra daha ne kadar çıtayı yukarıya taşıyabilir bence onu konuşabiliriz. Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştu - 2. Resim

Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi hakkında konuşan Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

FERDİ İÇİN AZ RAKAMLAR

"Ferdi'nin transfer durumu çok konuşuluyor. 25-30 milyon Euro'lar bence Ferdi için çok az rakamlar. Ferdi'yi gönderdikten sonra onun gibi bir oyuncuyu bulmak çok zor ki ilk geldiğindeki maliyetleri çok düşüktü ama şu an maddi anlamda Fenerbahçe'ye çok büyük katkı verecek."

Düzenleyen:  - Spor
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