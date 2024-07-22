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Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Spor Haberleri

Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olarak göreve başlıyor. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Daha önce görevde yer alan kurullardaki kişilerin istifasını isteyen Hacıosmanoğlu, yeni görevlendirmelere başladı.

Hacıosmanoğlu yönetiminde toplanan TFF'de Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine getirilecek isim belli oldu.

Daha önce MHK başkanlığı yapan FerhatGündoğdu, 2 senelik aradan sonra yeniden göreve getirildi.

Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu - 1. Resim

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır. 

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır. 

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı. 

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandıktan sonra 17 Nisan 2022'de görevinden istifa etmiştir.

8 MART 2022 OLAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ferhat Gündoğdu, 8 Mart 2022'de Türk futbol tarihine geçen bir karara imza atmıştı. Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden  Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu.

Düzenleyen:  - Spor
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