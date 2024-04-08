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Haberler > Spor > Yeni TFF Başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi sonrası için şok iddia: "Fikret Orman aday olacak"

Yeni TFF Başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi sonrası için şok iddia: "Fikret Orman aday olacak"

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Yeni TFF Başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi sonrası için şok iddia: &quot;Fikret Orman aday olacak&quot;

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi önceki gün yaptığı açıklama 18 Temmuz'da seçime gidileceğini duyurmuştu. Bazı Süper Lig kulüpleri ise bu tarihin geç olduğu konusunda ses yükseltmişlerdi. Büyükekşi sonrası içinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, başkanlığa adaylığını koyacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da seçim kararı aldıklarını duyurmuştu. Süper Lig'den pek çok takım, tarihin çok geç olduğunu ve sezon biter bitmez seçimin yapılması gerektiği konusunda görüş bildirmişti. 

Akabinde hemen aksiyon alınmasını isteyen kulüpler harekete geçti. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya gelen kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını verdi. Bazı kulüp temsilcileri ise bulundukları kentte imza verecek. 

Yeni TFF Başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi sonrası için şok iddia: "Fikret Orman aday olacak" - 1. Resim

"FİKRET ORMAN ADAY OLACAK"

Büyükeşi'nin açıklaması sonrası gözler kimin adaylığını koyacağın. Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, TFF Başkanlığına adaylığını koyacak.

Yeni TFF Başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi sonrası için şok iddia: "Fikret Orman aday olacak" - 2. Resim

Orman cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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