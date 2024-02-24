Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Yiğit Doğukan Bozkurt gururlandırdı! Milli sporcu 2 madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu

    Yiğit Doğukan Bozkurt gururlandırdı! Milli sporcu 2 madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yiğit Doğukan Bozkurt gururlandırdı! Milli sporcu 2 madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu
    Çekya, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü olmayı başardı.

    Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2024 Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda erkekler PR 500 metre yarışında Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü olarak iki madalya kazandı.

    Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Yiğit Doğukan, PR 500 metre yarışını 01.45.9'luk derecesiyle bitirerek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti.

    Yiğit Doğukan Bozkurt gururlandırdı! Milli sporcu 2 madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu - 1. Resim

    2 MADALYA İLE DÖNDÜ

    Milli sporcuya bu derecesi aynı zamanda dünya üçüncülüğüyle bronz madalya getirdi.

    Yiğit Doğukan, organizasyonda PR2 2 bin metrede de Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya almıştı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Real Madrid'de sevindiren Arda Güler gelişmesi! Sevilla maçı öncesi duyurdular - SporReal Madrid'de sevindiren Arda Güler gelişmesi! Sevilla maçı öncesi duyurdularBu sözler çok konuşulacak! 'Hedefim Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe ile çalışmam' - Spor'Hedefim Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe ile çalışmam'Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu - Sporİsmail Kartal'dan sürpriz kadroDünya Superbike Şampiyonasının ilk yarışı yapıldı! Toprak Razgatlıoğlu ilk 5'e girdi, Can Öncü yere düşerek korkuttu - SporDünya Superbike Şampiyonasının ilk yarışı yapıldı! Toprak Razgatlıoğlu ilk 5'e girdi, Can Öncü yere düşerek korkuttuKenan Yıldız için 80 milyon euro! Türk futbolcu dünya tarihine geçecek - SporTürk futbolcu dünya tarihine geçecekAngelo Preciado Süper Lig yolcusu! Galatasaray'a karşı 2 gol atıp, şov yapmıştı - SporGalatasaray'a karşı 2 gol atıp, şov yapmıştıSparta Prag - Galatasaray maçı sonrası akıllara Mourinho geldi! Görüntüler şaşırtmıştı - SporSparta Prag - Galatasaray maçı sonrası gündem oldu