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Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı?

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Young Boys maçında sakatlanan Muslera&#039;nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı?

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Muslera ise ikinci 45 dakikada sahaya çıkamamıştı. Uruguaylı kalecinin son durumu netleşti.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar 27 Ağustos Salı akşamı tur için sahaya çıkacak.

Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı? - 1. Resim

Cimbom'un deplasmanda yenildiği müsabakada Muslera sakatlanarak oyundan alınmıştı. 

Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı? - 2. Resim

Karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayan Uruguaylı eldivenin rövanşta oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu.

Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı? - 3. Resim

ANTRENMANA ÇIKTI, RÖVANŞTA SAHADA!

İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkman Muslera, bugün antrenmanda yer aldı. Deneyimli yıldız İstanbul'daki maçta kaledeki yerini alacak.

Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı? - 4. Resim

Öte yandan sakatlığı devam eden Sanchez ile kart cezalısı Abdülkerim forma giyemeyecek. Okan Buruk da cezası sebebiyle yine takımının başında olamayacak.

Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı? - 5. Resim

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u ağırlayacağı müsabaka 27 Ağustos Salı akşam saat 22:00'de başlayacak.

Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı? - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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