Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Muslera ise ikinci 45 dakikada sahaya çıkamamıştı. Uruguaylı kalecinin son durumu netleşti.

Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası

Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar 27 Ağustos Salı akşamı tur için sahaya çıkacak.

Cimbom'un deplasmanda yenildiği müsabakada Muslera sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayan Uruguaylı eldivenin rövanşta oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu.

ANTRENMANA ÇIKTI, RÖVANŞTA SAHADA!

İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkman Muslera, bugün antrenmanda yer aldı. Deneyimli yıldız İstanbul'daki maçta kaledeki yerini alacak.

Öte yandan sakatlığı devam eden Sanchez ile kart cezalısı Abdülkerim forma giyemeyecek. Okan Buruk da cezası sebebiyle yine takımının başında olamayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u ağırlayacağı müsabaka 27 Ağustos Salı akşam saat 22:00'de başlayacak.