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Yusuf Yazıcı Süper Lig'e çok yakın! Milli oyuncu ile görüşmeler başladı

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Yusuf Yazıcı Süper Lig&#039;e çok yakın! Milli oyuncu ile görüşmeler başladı

Spor Haberleri

Lille'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı'ya Galatasaray'ın teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Lille'den ayrıldıktan sonra sözleşme uzatmayan milli oyuncunun Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edilmişti.

Fransa'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan 27 yaşındaki yıldızın, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Daha önce Trabzonspor'da da oynayan ve 2019 yılında 18,5 milyon euro bedelle Lille'e imza atan Yusuf, Fransız ekibinde 2 kupa kazandı.

Yusuf Yazıcı Süper Lig devine çok yakın! Milli oyuncu ülkesine dönüyor - 1. Resim

GALATASARAY'DAN YUSUF YAZICI ATAĞI

EURO 2024'te A Milli Takım forması da giyen milli oyuncunun ülkesinde oynamayı düşündüğü ve şu an kadar yurt dışından aldığı teklifleri beklemeye aldığı konuşuluyor.

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın da Yusuf'un durumuyla yakından ilgilendiği ve ilerleyen günlerde sıcak temasların oluşabileceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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