Yusuf Yazıcı Süper Lig'e çok yakın! Milli oyuncu ile görüşmeler başladı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 11 Ağustos 2024 19:37 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 19:42 - Güncelleme:

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Lille'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı'ya Galatasaray'ın teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.