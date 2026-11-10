Spor

Ziraat Bankkart, kupada Dörtlü Final'e yükseldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ziraat Bankkart, kupada Dörtlü Final'e yükseldi
Başlık ResmiZiraat Bankkart, kupada Dörtlü Final'e yükseldi

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaydet
|

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu
SPOR

Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Vedat Kırçova

Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Burakhan Tosun)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Abdulsamet Sineren, Shchytkov, Onur Günaydı, Yusuf Bakır, Hetman, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Gutierrez, Ulaş Onur Topbaşlı, Yiğit Yıldız)

Setler: 25-23, 25-13, 25-15

Süre: 71 dakika

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER