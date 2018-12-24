Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Doğru bilinenin aksine ürünlerde imalat tarihi değil raf ömrü ve şekli önem taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, lastik ömrünün araca takıldıktan sonra başladığına dikkat çekerek “Yeni üretilen bir lastik ile üç sene önce üretilen lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark yoktur. Lastikler saklanma şartlarına bağlı olarak 10 yıla kadar raf ömrünü korur” dedi. Stok durumunda lastikler şişirilmemiş, üzerine yük bindirilmemiş olarak depolanmasına dikkat çeken Suner “Lastik araca takıldıktan sonra güneş ışığı, yol darbeleri gibi yıpratıcı etkilere maruz kalır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken lastik üretim tarihi değil, saklama koşullarıdır” şekline konuştu. Depolama şartlarında ön plana çıkan detaylar ise şöyle; serin, kuru ve tabii havalandırmalı yerler tercih edilmeli. Direkt güneş ışığından korunmalı, sıcaklık 35°C’nin altında olmalı ve mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu maddeler, akü asidi gibi maddelerin temasından korunmalı. Lastikler, zeminden en az 10 santimetre yükseklikteki raflarda, dikey konumda istiflenmeli. Deforme olmalarını önlemek için, ayda bir kez hafif şekilde döndürmeli ve beş yılını dolduran lastikler her yıl bir uzman tarafından kontrol edilmeli.