Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Renault, binek otomobil pazarında ise 76 bin 931 adetlik satışla yüzde 15,8 pazar payına ulaşarak 19. kez binek otomobil pazarı lideri oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş şunları söyledi: Sektör açısından iyi başlayan 2018, döviz piyasalarına yönelik Türkiye’ye dışarıdan yapılan yoğun spekülatif müdahalelerin ardından, yıl içinde planlarımızı revize ettiğimiz bir yıl oldu. Hükûmetimizin zamanında müdahalesi ile ÖTV ve KDV indirimi desteği sayesinde yılı, 621 bin seviyesinde bir pazar ile kapattık. Renault markası olarak 19. binek otomobil liderliği unvanının yanı sıra geçtiğimiz yıl, 14 yıl aradan sonra elde ettiğimiz toplam pazar liderliğini, 2018 yılında da sürdürmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Satış performansının yanı sıra, lider marka ve sektörün en önemli oyuncularından biri olmanın getirdiği sorumluluklarımızı da unutmadık. En büyük önceliklerimizden olan koşulsuz müşteri memnuniyeti, bayi mutluluğu ve çalışan memnuniyeti konusunda da 2018 yılında önemli yol katettik.

YENİ SENEYE UMUTLA BAŞLADIK

2019 yılının başında devletin açıkladığı desteğe devam kararının yıla umutlu bir başlangıç olduğunu dile getiren Çağdaş “Bu yıl otomotiv pazarının 400-450 bin bandında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin can damarı sektörlerinden biri olan otomotivin ihracattaki liderliğini 2019’da da sürdüreceğine inanıyoruz. Bu yıl Renault Mais olarak ana gündemimiz, pazara sunacağımız yeni modellerimiz ve büyük bir dijital dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe liderliğimize yaraşır dönüşüm stratejilerine odaklandığımız, paydaşlarımıza katma değer sağlayacak tüm noktalarda daha iyiye ulaşacağımız bir yıl olacak” dedi.