Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay “Hafif ticari araçların kiralanabilmesi ile artık küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere hiçbir şirket hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, bu sayede sermayelerini daha verimli şekilde kullanabilecekler. Özellikle mart sonuna kadar sürecek olan vergi indirimleri daha avantajlı fiyatlar sunmamıza imkân veriyor” dedi. Aylık 2 bin 189 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat Fiorino modelini müşterilerine sunan LeasePlan, Türkiye’nin en çok tercih edilen hafif ticari modeli Doblo’ya ise aylık 2 bin 295 TL'den başlayan fiyatlar veriyor.