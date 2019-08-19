Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Bakanlığın Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından verilen kararla Karsan, AR-GE Merkezleri’ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanma hakkını elde etti. Konuyla ilgili açıklama yapan CEO’su Okan Baş, önümüzdeki 10 yılın teknolojisinin elektrikli ve otonom araçlar üzerine gelişeceğini vurgulayarak, özellikle bu teknolojiler kapsamında çalışmalar yürüteceğinin ifade ederek; “Bu hedefimiz doğrultusundaki kararlılığımızın ilk sonuçlarını Jest Electric ve Atak Electric ile de görüyoruz. Karsan olarak, söz konusu teknolojilere odaklanmak üzere strateji değiştirerek yeni bir organizasyonel yapılanmaya gittik ve yenilikçi teknolojiler üzerine AR-GE faaliyetlerini yürütüp önümüzdeki 10-15 yılın ürünlerini geliştirmek üzere yeniden yapılandık. AR-GE Merkezi belgesinin ilerleyen dönemlerdeki çalışmalarımızda da bizi teşvik etmesi adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Üniversite - sanayi işbirliğine yönelik çalışmalara da son derece önem veren Karsan, bununla birlikte ilerleyen dönemlerde yan sanayi ve diğer AR-GE Merkezleri ile yürüttüğü çalışmaları da artırarak katma değeri daha yüksek ürün ve çalışmalara ağırlık verecek.