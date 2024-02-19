ABD ile Volkswagen arasında 'Uygur' krizi! Binlerce otomobile gümrükte el konuldu

ABD'de gümrük yetkilileri, Almanya menşeili binlerce Volkswagen grubuna ait yüzlerce Audi, Porsche ve Bentley marka lüks araca el koydu. Otomobillerdeki bir parçanın Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilmesi nedeniyle araçların ülkeye girmesine izin verilmediği ifade edildi.

ABD'de gümrük yetkilileri binlerce Volkswagen otomobilin ülkeye girişine izin vermedi. Yetkililer, otomobillerdeki bir parçanın Çin'in baskısı altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilmesi nedeniyle böyle bir karar alındığını belirtti.

TRT Haber'in Financial Times'tan derlediği habere göre, ülkeye girişine izin verilmeyen araçlar içinde yüzlerce Audi, Porsche ve Bentley marka otomobil bulunuyor. Bahsi geçen lüks araçların tamamı Volkswagen çatısı altında yer alıyor.

"ZORLA ÇALIŞTIRMA YASALARINI İHLAL EDİYOR"

Gümrük yetkilileri, otomobillerdeki bir parçanın Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilmesi nedeniyle ülkeye girişine izin vermedi. Parça, ABD'nin zorla çalıştırma yasalarını ihlal ediyor.

Gazeteye konuşan konuyla ilgili kaynaklar, Volkswagen'in olaydan dolayı planlanan tedarikleri ertelediğini ve tüm araçlarda söz konusu parçanın değiştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Çok sayıda araçta parça değişimi yapılacağı için sürecin mart sonuna kadar uzayabileceği ifade edildi.

"HEMEN HAREKETE GEÇİYORUZ"

ABD'de 2021'de çıkan Uygur Zorla Çalıştırma Engelleme Yasası'yla, Sincan'dan yapılan ithalatın durdurulması öngörülmüştü.

Konuyla ilgili Volkswagen'den yapılan açıklamada, "İnsan hakkı riskleri ve olası ihlallerle ilgili bir bilgi aldığımızda, buna çözüm getirmek için hemen harekete geçiyoruz. Tedarikçilerimizden biriyle ilgili suçlamalardan haberdar olur olmaz konuyla ilgili soruşturma başlattık" dendi.

Volkswagen'in Sincan bölgesinin başkenti Urumçi'de bir fabrikası bulunuyor. Bu fabrika, daha önce de bölgedeki zorla çalıştırma iddialarıyla yan yana anılmıştı.

ABD'nin Volkswagen araçların ülkeye girişine izin vermemesi, Alman otomobil üreticisinin Çin'deki düşen satışlarıyla ABD'deki varlığını artırma istediğini dengelemeye çalıştığı bir dönemde geldi.