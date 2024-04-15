Bir depo İle 1.080 kilometre, şehir içi trafiğinde yakıt ortalaması 1 litre!

Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit modelini 2008 yılında pazara süren BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, lansmana özel 2.090.000 TL’lik fiyatıyla bayilerde yerini aldı. Bir depo İle 1.080 kilometre gidiyor, şehir içi trafiğinde yakıt ortalaması ise 1 litre, işte özellikleri...

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Dünyada elektrikli araç üreticileri arasında liderliğini koruyan BYD, Türkiye’de pazara sunduğu tam elektrikli C-SUV modeli Atto 3’ten sonra şimdi D segmentinde oldukça iddialı bir modelle ürün yelpazesini genişletiyor. Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit modelini 2008 yılında pazara süren BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, lansmana özel 2.090.000 TL’lik fiyatıyla bayilerde yerini aldı.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDE YAKIT ORTALAMASI 1 LİTRE

Türkiye’nin tek DC şarj özelliği olan ve 1.080 kilometreye kadar menzile sahip şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD SEAL U DM-i, şehir içi trafiğinde yakıt ortalaması 1 litre.

Aracın kaputunun altında yer alan 1,5 litrelik benzinli motor, 145 kW’lık elektrikli ikinci bir motorla takviye edilirken bu teknoloji sayesinde yüksek verimlilikte yakıt ekonomisi sağlanıyor.

Araç sadece elektrik motoru ile yol aldığında 80 km menzil sunarken 18 kW DC hızlı şarjı destekleyen bataryası %30’dan %80’e sadece 35 dakika şarj olabiliyor.

0’dan 100 km/s’ye 8,9 saniyede hızlanabilen BYD SEAL U DM-i, ülkemizde 8 yıl/200.000 km garantisi ile satışa sunuluyor.

Aracın iç tarafında premium bir hayat alanı sunulurken yatay ve dikey formatta kullanılabilen 15,6 inçlik ana ekrana ek olarak 12,3 inçlik sürücü göstergesi eşlik ediyor.

4.775 mm uzunluğa sahip aracın 552 litrelik bagaj hacmi ise arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye kadar çıkabiliyor…