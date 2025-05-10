Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel tasarlandı: PRESIDENTIAL DS N°8

DS Automobiles markasının yeni amiral gemisi modeli DS N°8 satışa sunulmadan önce “PRESIDENTIAL” özel versiyonu ile gün yüzüne çıktı. Araç Fransa Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilirken, Emmanuel Macron Fransa’da ilk yüzde 100 elektrikli resmî makam aracına sahip Cumhurbaşkanı olma unvanını kazandı. 750 kilometreye varan menzile sahip aracı gelin birlikte inceleyelim:

DS ile Fransa Cumhurbaşkanlığı arasında özel bir tarihi bağ bulunuyor. Bunun en somut örneği ise Beşinci Cumhuriyet’in ilanından bu yana DS ve SM modelleri, daha yakın tarihte ise DS 5 ve DS 7, yedi farklı Cumhurbaşkanı tarafından tercih edilmesi.

Ayrıca 2017 yılında göreve başlarken Macron’nun, Fransız halkını özel olarak tasarlanmış PRESIDENTIAL DS 7 CROSSBACK ile selamladığını da hatırlatmakta fayda var.

DS Automobiles şimdi de 8 Mayıs 1945 Fransa Zafer Günü töreni için Fransa Cumhurbaşkanlığına özel ürettiği PRESIDENTIAL DS N°8 modeli ile Avrupa’da gündemde.

Bu özel model, Fransız halkına mümkün olduğunca yakın bir şekilde tören geçişi yapılabilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış.

TECRÜBELİ USTALARIN ELİNDEN ÇIKTI

PRESIDENTIAL DS N°8, DS Automobiles mühendisleri ve tasarım ekipleri tarafından birçok yönden özel olarak yeniden tasarlanmış bir araç. Öncelikle, tıpkı DS 7 ÉLYSÉE modelinde olduğu gibi Safir Mavisi renge sahip. Bu özel ton yalnızca PRESIDENTIAL DS N°8’e özel olarak sunuluyor ve Cumhurbaşkanlığı filosuna katılacak bir model için son derece uygun bir duruş sergiliyor.

Otomobilin ön ve arka kısmında yer alan Fransız bayrağının renklerini taşıyan özel armalar ile ön tamponun uç noktalarına yerleştirilen bayrak tutucular bulunuyor. Teknik uzmanlık ve el işçiliğini bir araya getiren PRESIDENTIAL DS N°8, pek çok Fransız zanaatkârın ve iş ortağının katkısıyla hayata geçirilirken sunumu ise Élysée Sarayı’nda düzenlenen özel bir törenle yapıldı.

KOLTUK KUMAŞLARI HERMES’TEN

Fransız otomotiv zarafetini geleneksel el işçiliğiyle ve ileri teknolojiyle kusursuz biçimde harmanlayan PRESIDENTIAL DS N°8, tasarımında Paris'teki atölyesinde büyükbabası André Groult’dan miras kalan hasır kakma sanatını yaşatan ünlü zanaatkâr Lison de Caunes’un imzasını taşıyor.

Deniz yeşili ve gece mavisi tonlarında işlenmiş özel yüzeyler, kabin içerisinde estetik bir atmosfer oluştururken, Hermès Grubu bünyesindeki MÉTAPHORES tarafından üretilen Verel de Belval saten kumaşlar iç mekâna zamansız bir Fransız asaleti katıyor.

Ayrıca, Paris merkezli Atelier Lognon’un geleneksel pileli kumaş işçiliği, kapı panellerinde sanatsal dokunuş ve yüksek işçilik seviyesini somutlaştırıyor. Tüm bu zanaatkârlık içeren detaylar, DS Automobiles’in döşeme ustaları tarafından Nappa deri ve Alcantara® yüzeylerle harmanlanarak uygulanırken, inci süs dikişi gibi özel detaylarla da lüks ve rafine bir bütünlük sağlanıyor.

ÖZEL ZIRH KAPLAMASINA SAHİP

Teknik özellikler açısından, Centigon tarafından gerçekleştirilen zırhlama işlemi ile DS N°8 Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir güvenlik alt yapısına kavuşturuldu. Elektrikli sürüş kabiliyetini üst düzeye taşıyan ACC (Automotive Cells Company ) üretimi batarya paketi ise tek şarjla 750 kilometreye varan menzil sunarak uzun yolculuklarda yüksek verimlilik sağlıyor. Bu özel batarya sayesinde DS N°8, 10 dakika içerisinde 200 km menzil sunabiliyor ve batarya paketi %20’den %80’e 27 dakikada şarj olabiliyor.

Ayrıca, otomobil içindeki akustik deneyim de olağanüstü bir seviyeye taşındı. Fransa’nın önde gelen ses sistemleri markası FOCAL tarafından DS N°8’e özel olarak geliştirilen ses sistemi, kabin içinde konser salonu kalitesinde netlik, derinlik ve hacim sağlayarak hem sürücüye hem de yolculara benzersiz bir işitsel konfor sunuyor.