Jaguar’ın yeni tanıtılan elektrikli GT modeli Type 01, sıra dışı görünümünün arkasında uzun bir geliştirme süreci barındırıyor. Konseptten önce tamamlanan tasarımı, 360’ı aşan patent başvurusu ve alışılmadık kabin çözümleri, markanın yeni dönemine nasıl hazırlandığını gösteriyor. Tasarımıyla otomobil severleri ikiye bölen model, yapılan anketlerde Jaguar müşterilerinden de en iyi ve en kötü puanları almış.

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Jaguar, Type 01 ile elektrikli ve daha üst sınıfa konumlanan yeni ürün ailesinin ilk adımını attı. Dört kapılı GT, üç elektrik motoru ve 1.015 beygire ulaşan gücü ve dikkat çeken tasarımıyla markanın geleceğinde belirleyici bir rol üstleniyor. Ancak otomobili farklı kılan özellikler performans rakamlarıyla sınırlı değil. Geliştirme ekibinden gelen bilgiler, tasarımdan üretime kadar birçok alanda alışılmışın dışında kararlar alındığını ortaya koyuyor.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

TYPE 01 İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Type 01, yeni nesil Jaguar'ların ilk örneği. İsmi hem Jaguar'ın efsanevi geçmişine hem de tamamen elektrikli geleceğine gönderme yapıyor. "Type" ikonik öncüllerine, "0" sıfır egzoz emisyonuna ve "1" ise yeni neslin ilkine işaret ediyor.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

TASARIMI 2021’DE KESİNLEŞTİ

Type 01’in dış görünümü yaklaşık beş yıl önce son halini aldı. Dahası, seri üretim otomobilinin tasarımı Type 00 konseptinden önce tamamlandı. Kamuoyunun önce gördüğü konsept, üretim modelinin çizgilerini daha uç bir yorumla tanıtmak için sonradan hazırlandı.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

MÜŞTERİ ARAŞTIRMALARINDA EN İYİ VE EN KÖTÜ PUANLARI ALDI

Jaguar, geliştirme sırasında altı kıtadan 2.500 kişiye otomobili değerlendirdi. Şirketin aktardığına göre Type 01, önceki Jaguar araştırmalarından daha fazla dokuz ve on puan aldı. Ancak bir ve iki puan verenlerin sayısı da yükselti. Sonuçlar, tasarımın güçlü fakat birbirinden çok farklı tepkiler oluşturduğunu gösteriyor.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

AERODİNAMİ İÇİN 7 BİN ÇALIŞMA YAPILDI

Aerodinamik tasarım için fiziksel testler ve bilgisayar simülasyonlarının toplamı yaklaşık 7 bine ulaştı. Ön bölümdeki hareketli hava kanalları, soğutma gerekmediğinde kapanıyor. Jaguar’ın aktardığı hesaplamaya göre bu çözüm, sabit açıklıklara kıyasla yaklaşık 43 kilometrelik menzil katkısı sağlıyor.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

BÜYÜK JANT MI, UZUN MENZİL Mİ?

Type 01 standart olarak 23 inç jantlarla geliyor. Daha küçük, 21 inçlik seçenek de mevcut. Açıklanan 0,23 hava sürtünme katsayısı küçük jantlarla elde ediliyor. Bu da aracı şimdiye kadar ki en aerodinamik Jaguar yapıyor. Ayrıca küçük jantlarla menzil daha uzun oluyor. Üç konumlu aktif arka spoyler ise yüksek hızlarda 75 kilograma kadar yere basma kuvveti oluşturabiliyor.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

360’TAN FAZLA PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Tasarım ve üretim sürecindeki çözümler, Jaguar’ın tek bir model için bugüne kadar ulaştığı en yüksek patent başvurusu sayısını ortaya çıkardı. Sürüşte ise Jaguar, Dynamic, Efficient, Ice & Snow ve kişiselleştirilebilen Curated olmak üzere beş farklı mod sunuluyor.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

GÜÇ 1.015 HP’YE, MENZİL YAKLAŞIK 724 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Jaguar’ın resmi verilerine göre otomobilin azami gücü 1.015 beygir, 0-100 km/s hızlanması ise yaklaşık 3,2 saniye. İngiltere sayfasında açıklanan WLTP menzili yaklaşık 724 kilometre. ABD’de belirtilen 400 mil, yani yaklaşık 644 kilometre ise EPA ölçüm düzenine ait. Farklı test yöntemleriyle açıklanan bu iki rakam doğrudan aynı koşulları temsil etmiyor.

850 voltluk bir mimari ile uygun koşullarda 350 kW hızlı şarj cihazında 13 dakikada 321 km menzile eklenebiliyor.

Jaguar Type 01’in şaşırtan detayları! Müşteri araştırmasında hem zirveyi hem dibi gördü

24 İNÇ OLED GÖSTERGE EKRANI

Her yolcu ve sürücü için ayrı alanların oluşturulduğu iç mekanda 24 inçlik bir gösterge paneli sürücünün önünde yer alıyor. Ayrıca orta konsolda 7 inçlik bir kontrol ekranı bulunuyor.

“DAR ARKA KOLTUK” ŞİKAYETLERİ

118 kWh kapasiteli batarya paketi, alçak gövdeyi mümkün kılacak şekilde yaklaşık 150 mm kalınlığında tasarlandı. Arka yolcuların ayakları için batarya yerleşiminde boşluklar bırakıldı. Arka tarafta uzanan yüksek orta konsol ve alçak tavan nedeniyle arka bölümün otomobilin dış boyutları kadar ferah hissettirmediği belirtiliyor.

ARKA CAM YERİNE KAMERA SİSTEMİ

Arka camı bulunmayan Type 01’de kamera görüntüsü, geleneksel iç aynanın konumundan farklı olarak ön konsolun üstündeki ekrana aktarılıyor. Uzun cam tavan, arka yapı ve daralan gövde nedeniyle geriye kalacak cam alanının çok küçük olacağı belirtiliyor. Yanlarda ise geleneksel aynalar korunmuş.

TESLİMATLAR 2027’NİN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAK

İngiltere’de tasarlanan, geliştirilen ve üretilecek Type 01 için siparişlerin 2027 başında açılması planlanıyor. Otomobil, Jaguar’ın yeni elektrikli araçlarına özel JEA (Jaguar Electric Architecture) platformunu kullanan ilk seri üretim modeli olacak.

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