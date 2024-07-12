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Katlanabilir telefonlar tercümanlık yapacak! Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelini tanıttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Katlanabilir telefonlar tercümanlık yapacak! Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelini tanıttı
Samsung, Haber

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelini tanıttı.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Galaxy Z Fold 6 modeli 7.6 inç 2160 x 1856 piksel (QXGA+) çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X bir ekran ile geliyor. Cihazda Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemci kullanırlırken, kamera tarafında ise 50 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 10 MP telefoto sensörl bulunuyor. Bununla birlikte, dış ekranında 10 MP ve iç tarafta ise ekran altına gömülmüş 4 MP selfie sensörleri yer alıyor. 
Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli ise 6.7 inç 2640 x 1080 piksel FHD+ çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ana ekranı ve 3.4 inç 748 x 720 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekranıyla karşımıza çıkıyor. Gücünü Galaxy Z Fold 6 gibi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemciden alan telefonda 50 MP ana ve 12 MP ultra geniş açı sensör ve 12 MP selfie kamerası yer alıyor. Bunun dışında 12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip ve 25W hızlarında şarj olan 4,000 mAh’lik bir pilden besleniyor.  

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle de dikkat çekiyor. Canlı Çeviri özelliği ile gelen çağrılar anlık olarak çift taraflı olarak çevrilirken, Türkçe çeviri özelliğinin yıl sonuna kadar telefonlara gelmesi bekleniyor. Telefonlar çeviri özelliğinin yanı sıra Akıllı Seçim & Çizimden Görüntü, Not Asistanı, Ses Kaydı Asistanı gibi özelliklerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Galaxy Z Fold 6’in 12 GB RAM + 512 GB seçeneği 89 bin 999 TL, 12 GB RAM + 1 TB seçeneği  98 bin 999 TL’den satışa sunulurken, Galaxy Z Flip 6’nın 12 GB RAM + 256 GB seçeneği 58 bin 999 TL, 12 GB RAM + 512 GB seçeneği de 62 bin 999 TL fiyatla raflarda yerini aldı. 

Samsung etkinlikte akıllı saat modelleri Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra’yı da  görücüye çıkardı.

 

 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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