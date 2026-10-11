Mıstaçoğlu Holding’ten dev yatırım! Tuzla fabrikası teknoloji üssü oluyor

Tuzla’da 1 milyondan fazla Oppo akıllı telefon üreten Mıstaçoğlu Holding, Şekerpınar’da 50 bin metrekarelik dev bir teknoloji üssü kuruyor. Mıstaçoğlu Holding CEO’su Yücel Kubanç, Tuzla ve Şekerpınar yatırımlarıyla Türkiye’yi bölgenin teknoloji ve üretim merkezi yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

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Mıstaçoğlu Holding, Türkiye’deki teknoloji ve üretim yatırımlarını büyütüyor. Tuzla’da 1 milyondan fazla akıllı telefon üreten grup, Şekerpınar’da 50 bin metrekarelik yeni tesisini teknoloji ve inovasyon üssüne dönüştürmeye hazırlanıyor. Oppo’nun Çinli olmayan bir firmaya ilk ve tek üretim hakkı tanıma ayrıcalığını Mıstaçoğlu Holding bünyesindeki AGM Teknoloji’ye verdiğini vurgulayan Mıstaçoğlu Holding CEO’su Yücel Kubanç, 2024 yılının Mayıs ayından bu yana Tuzla’daki fabrikada akıllı telefon üretip pazara sunduklarını söyledi. Oppo ile sürdürdükleri stratejik ortaklık kapsamında bugüne kadar Türkiye ekonomisine 400 milyon doları aşan bir değer kattıklarını belirten Kubanç, “Tesisin yönetim ve üretim süreçlerini tamamen yerli olarak gerçekleştiriyoruz. Başlangıçta Çinli ekibe Türk mühendislerimizi eğitme şartı koymuştuk. Geldiğimiz noktada fabrikamızda bir tek Çinli çalışan kalmadı. Yönetim ve hatların tamamı Türk mühendis ve teknisyenlerimizin kontrolünde. Hatta montajın ötesine geçerek anakart dizilimi dâhil yüksek teknoloji üretim yapıyoruz. Bugün artık Oppo’nun Çin’deki merkezine verimlilik ve hat kurulumu konusunda tavsiyeler verip kabul ettiren bir bilgi birikimine ulaştık” diye konuştu.

YENİ ÜRETİM HATLARI GELİYOR

Tuzla’daki fabrikanın yanı sıra Şekerpınar’da 50 bin metrekareden büyük kapalı alana sahip yeni bir bina yatırımı yaptıklarını açıklayan Kubanç, “Şekerpınar’daki binamızı Çin ve Türkiye’deki üniversiteleri, start-up’ları yanımıza alarak dev bir teknoloji ve inovasyon üssüne dönüştüreceğiz. Tuzla ve Şekerpınar’da akıllı telefonun yanı sıra robot süpürge, televizyon ve farklı tüketici elektroniği ürünleri üreteceğiz. Tanınmış global markalarla yeni üretim anlaşmalarında son aşamaya geldik” bilgisini verdi. Gruba ait yüzde 100 yerli Omix markasını da globale taşımayı hedeflediklerini dile getiren Kubanç, otonom araçlar, drone teknolojileri ve robotik alanındaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi. Kubanç, “Sadece akıllı telefon ve tüketici elektroniğiyle sınırlı kalmak istemiyoruz. Dünya genelinde hızla gelişen otonom araçlar, insansız hava araçları ve drone teknolojileri ile gelişmiş robotik sistemleri de çok yakından takip ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada artık araçlar tekerlekli bilgisayarlara dönüştü. Çin’de sürücüsüz, koltuksuz ve camsız otonom polis araçlarının, iki ve dört kişilik drone taksilerin, insansı robotların ve alçak irtifa ekonomisinin prototiplerini inceledik. Çinli üreticiler ve global markalarla tekerlekli mobilite (elektrikli ve otonom araçlar) ile tekerleksiz mobilite (drone, İHA ve robotik sistemler) alanlarında ön görüşmeler yapıyoruz. Amacımız, geleceğin bu stratejik teknolojilerinde Türkiye’de hem dağıtım hem de üretim süreçlerinde aktif rol almak. Tüketici tarafında robot süpürgelerle attığımız adımları, geleceğin stratejik teknolojilerinde daha kapsamlı robotik çözümlere ve yeni nesil sistemlere taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Alt ve orta segmentte fiyat farkı kapandı, tüketici tercihi değişti

Küresel çip, hafıza modülü (RAM) ve komponent maliyetlerindeki artışların ciddi maliyet baskısı oluşturduğuna dikkat çeken Kubanç, “Hafıza ve işlemci maliyetleri katlanarak artıyor. Üreticiler bu artışı fi yata birebir yansıtamadığı için minör özellikleri cihazlardan çıkararak maliyeti dengelemeye çalışıyor. Bu maliyet artışları alt segment ürünlerin fi yatını oransal olarak daha çok etkiledi. Telefonlarda alt ve orta segment arasındaki fi yat farkı kapanınca tüketiciler bir üst segmente kaymaya başladı. Biz Oppo tarafında orta ve üst segmente odaklandığımız için bu dinamik ciro ve pazar payımıza olumlu yansıdı” diye konuştu. 5G destekli cihazların maliyetlerinin daha yüksek olduğunu hatırlatan Kubanç, tüketicilerin yeni nesil teknolojilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla fi nansman imkânlarının genişletilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

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