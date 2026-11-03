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T-Otomobil

Otomotivde ekim verileri açıklandı: Düşüş 9'uncu ayında

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Otomotivde ekim verileri açıklandı: Düşüş 9'uncu ayında
Başlık ResmiOtomotivde ekim verileri açıklandı: Düşüş 9'uncu ayında

2026 yılı Ekim otomotiv pazarı verileri belli oldu. Pazardaki daralma 9. ayında da devam etti. Pazar; bu yıl yüzde 15,33 oranında daraldı. Bu oran sadece geçen ay yüzde 30'u aştı.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883.799 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 30,84, sadece otomobil pazarı ise yüzde 28,40 oranında daraldı. Hafif ticari araç satışları ise Ekim’de yüzde 39,52 gibi büyük bir daralma yaşadı.

Otomobil pazarının 5 yıllık Eylül ayı ortalamasına bakıldığında ise satışlar yüzde 3,6 oranında daraldı.

Otomotivde ekim verileri açıklandı: Düşüş 9'uncu ayında
Başlık ResmiOtomotivde ekim verileri açıklandı: Düşüş 9'uncu ayında

C SEGMENTİ YİNE ZİRVEDE

Otomotiv satışlarına segmentlerine göre bakıldığında pazarın yüzde 84,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturuyor. C segmenti otomobiller 390.290 adetle yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 194.132 adetle yüzde 28 paya sahip.

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SUV’LARIN PAYI YÜZDE 66’YI GEÇTİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise model sayısı ile birlikte SUV satışları da artmaya devam ediyor. SUV otomobiller 461.200 adetlik satışla yüzde 66,6 paya sahip. SUV’ları yüzde 19,6 pay ve 135.981 adet satış ile Sedan, yüzde 13,2 pay ve 91.234 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomotivde ekim verileri açıklandı: Düşüş 9'uncu ayında
Başlık ResmiOtomotivde ekim verileri açıklandı: Düşüş 9'uncu ayında

HİBRİT VE ELEKTRİKTE ARTIŞ

Satışlarda payı azalsa da benzinli motorların liderliği devam ediyor. Benzinli otomobil satışları 281.753 adetle yüzde 40,7 paya sahip. Hibrit otomobiller ise 229.247 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 135.979 adetle yüzde 19,6 paya ulaştı.

Dizel modellerin ise pazar payında düşüş devam ediyor. Dizel otomobil satışları ise 35.268 adetle pazardan yüzde 5,1 pay aldı. Otogazlı otomobiller ise 10.669 adet satış gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobiller arasında ise 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 6 arttı ve pazar payı yüzde 17,3 oldu. 160 kW üstü modellerin satışları ise yüzde 54,2’lik bir düşüş gösterdi.

YÜZDE 97’Sİ OTOMATİK VİTES

Ocak-Ekim dönemindeki satışların yüzde 97,3’ünü otomatik şanzımanlı modeller oluşturdu.

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Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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