Oyak ve Renault’tan ikinci yerli SUV atağı: Boreal Türkiye’de üretilecek!

Aralık 2023’te OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon euroluk yatırım kararının ikinci ayağı duyuruldu. Renault Duster’ın ardından, yeni SUV modeli Renault Boreal’in de Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretileceği açıklandı. 2026 itibarıyla üretime başlanacak Boreal, Türkiye’den 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek.

Renault, Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında uluslararası pazarlara odaklanarak, 3 milyar euronun üzerinde yatırımla sekiz yeni model sunmaya hazırlanıyor. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye’de düzenlenen toplantıda, bu modellerden dördünün OYAK ve Renault iş birliğiyle Türkiye’de üretileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Marka, yüksek katma değerli C ve D segmentlerindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye bu stratejinin merkezine yerleşiyor. Renault Duster’ın üretiminin ardından, şimdi de Renault Boreal’in Türkiye’de üretilecek olması, bu dönüşüm stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Boreal’in üretimiyle birlikte, Renault’nun küresel üretim ağı içerisinde Türkiye’nin rolü daha da güçlenmiş olacak.

50’DEN FAZLA ÜLKEYE TÜRKİYE’DEN GİDECEK

Renault Boreal’in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya’nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50'den fazla ülke için ise Türkiye’de Bursa’da üretilecek. Türkiye’deki üretim tesisi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50’den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlayacak.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, sadece bir pazar olmaktan çıkarak Renault için stratejik bir üretim ve ihracat üssü haline geliyor. SUV satışlarının toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturduğu Türkiye, yüksek katma değerli Boreal gibi C segment SUV modeller için önemli bir potansiyel barındırıyor. Renault, Boreal ile Türkiye’deki üretim gücünü uluslararası başarıya dönüştürmeyi hedefliyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmenin, OYAK’ın en önemli hedeflerimiz arasında yer aldığını dile getirerek; “Ülkemizin ekonomik kalkınmasını ve dünyanın önde gelen ekonomi merkezleri arasında yer almasını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu yaklaşımla, “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon euroluk yatırım, ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40’ı aşan yerlilik oranıyla Ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Şimdi ise bu yatırım kapsamında Ülkemizde üretilecek ve dünyada 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek olan Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu kıymetli ortaklık vesilesiyle hayat bulan Renault Boreal'in Ülkemize ve otomotiv sektörüne hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem

YENİ SUV YENİ BİR VİZYON

Renault, C segmenti SUV pazarında küresel referans olma hedefini yeni modeli Boreal ile bir adım ileri taşıyor. Boreal, ilk günden itibaren Latin Amerika, Türkiye, Orta Doğu ve Akdeniz pazarlarının özel beklentilerine göre şekillendirilmiş bir model. Güçlü ve dayanıklı tasarımı, teknolojik donanımı ve prestijli duruşuyla dikkat çekiyor.

Boreal’in dış tasarımı, Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtıyor. 4,56 m uzunluğunda, 1,84 m genişliğinde ve 1,65 m yüksekliğindeki araç, C segmentinin merkezinde konumlanıyor. 2,70 m aks mesafesi ve akıcı siluetiyle hem estetik hem de geniş yaşam alanı sunuyor.19 inç jantlar, çift renkli tavan, alüminyum koruma şeritleri ve panoramik sunroof gibi unsurlar araca dinamik bir karakter kazandırıyor.

İç mekânda, 10 inçlik dijital gösterge ve yine 10 inçlik OpenR Link multimedya ekranı yer alıyor. Google Haritalar, Google Asistan, Google Play uygulamaları gibi platformlarla tam uyumlu sistem, bağlı yaşam deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Ön konsol ve koltuklarda yumuşak kaplamalar ve lazer işlemeli dekoratif parçalar dikkat çekerken, 48 renkli ortam aydınlatması, sürüş moduna göre otomatik değişiyor. Masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, USB-C girişleri ve kablosuz şarj gibi donanımlar öne çıkıyor. 586 litrelik bagaj hacmi, katlandığında 1.770 litreye ulaşıyor.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Boreal Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS teknolojisiyle donatıldı. Bunlar arasında Şerit Takip Asistanı (LKA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW), Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi yer alıyor. Eller Serbest Park ve 360 derece kamera sistemi, şehir içi manevralarda büyük kolaylık sağlıyor. Adaptif LED farlar her koşulda optimum görüş sunuyor.

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Renault Boreal, 1.3 TCe turbo motor ve 6 ileri çift kavramalı (EDC) otomatik şanzımanla geliyor. Türkiye pazarı versiyonu 138 hp güç üretebiliyor ve 240 Nm torka kadar çıkabiliyor. Versiyona bağlı olarak, Renault Boreal satıldığı pazarlarda segmentindeki en iyi performanslardan birini sunarak 0'dan 100 km/s hıza 9,26 saniyede ulaşıyor. Stop & Start sistemi sayesinde düşük yakıt tüketimi ve emisyon seviyeleriyle dikkat çekiyor.

Eco, Comfort, Sport ve Perso modlarının yanında yeni bir “Akıllı Mod” da sunuluyor. Bu sistem, direksiyon, motor, ses ortamı ve aydınlatmayı sürüş tarzına göre otomatik ayarlıyor.

TÜRKİYE RENAULT’NUN STRATEJİK ÜSSÜ OLUYOR

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: