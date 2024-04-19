Sıfırda kampanyalar azaldı, 2’ci el hareketlendi

Yılın ilk üç ayında peş peşe gelen rekorların ardından sıfır otomobil pazarı soluklanmaya başladı. Kredi ulaşımı ve mevduat faizlerindeki artış kampanyaları bitirirken, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında fiyatları değişen ikini el araçlara ilgi giderek artmaya başladı. Fiat ve Renault markalarının ön plana çıktığı kullanılmış araç pazarında SUV tipi sınıfın lideri hâlâ Nissan Qashqai…

Uygulanan ekonomik politikalar çerçevesinde taşıt kredilerinde taksit ve oranlar düşerken satış adetleri de gerilemeye başladı. Enflasyonist ortamda yatırım aracı olarak görülen otomobile ilgi gün geçtikçe azalırken pazar artık tamamen gerçek müşteriye kalmaya başladı. Henüz bir yaşında olmasına rağmen sıfır fiyatlarına göre ciddi avantaj sunan ikinci el modeller artık popüler olmaya başlarken fiyatlar yukarı yönlü beklenti içine girmiş durumda.

Yayınlanan ikinci el ilan verilerine göre düzenli olarak fiyat endeksi ve ikinci el pazar analizi yayınlayan arabam.com, mart ayı raporuna göre fiyat bazında ortalama 679.004 TL oldu. Beş yaşa kadar olan araçların ilan oranında artış kaydedilen rapora göre mart ayında en çok ilan verilen marka Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görüntülen modeller ise Clio, Astra, Megane oldu.

SENE BAŞINDAN BERİ DEĞİŞMEDİ

İkici el pazarında yayınlanan ilanlarda sıralama yılbaşından bu yana değişmedi. Mart’ta da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ise mart ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic ve Polo oldu. Bu modelleri ise Volkswagen Passat ve Opel Corsa takip etti.

SUV TARAFI QASHQAİ, DUSTER VE SPORTAGE DEDİ

Popülasyonu tüm dünyada giderek artan ve sedan pazarını ciddi derecede domine eden SUV ve Pick-up tipi araçların ilanları oransal olarak değerlendirildiğinde ise mart ayında Nissan Qashqai liderliğini elinde tutarken sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Mitsubishi L 200 ve Nissan Juke sıralamada yerini aldı.

OTOMATİK VİTES FARKI

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre 2024 yılında satışa sunulan her 10 otomobilden 9'u otomatik vitesli. Mart ayı ilanları ortalamasına göre ikinci el tarafında da otomatik vitesin payı artarken özellikle 5 yaşına kadar olan araçların oranı %2 puan artarak, ilanlarda %18 pay ile dikkat çekti. 10-20 yaş arası araçlarda ise %1,2 puanlık düşüşü söz konusu. Öte yandan mart ayında ilanlarda 800.000 TL’nin üzerindeki araçlar, ağırlıklı 1.000.000 TL üzerindeki araçlar olmak üzere, %2 artarken; 500.001 TL – 600.000 TL fiyat aralığındaki araç ilanları ise %1 oranında azalmış durumda.