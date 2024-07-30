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Haberler > T-Otomobil > Tesla, Model 3, Model S, Model X ve Model Y olan 1,8 milyon aracı geri çağırıyor

Tesla, Model 3, Model S, Model X ve Model Y olan 1,8 milyon aracı geri çağırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tesla, Model 3, Model S, Model X ve Model Y olan 1,8 milyon aracı geri çağırıyor

T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tesla, sürücülerin görüşünü engelleyen bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracağını duyurdu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı belirtildi.

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Açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı duyuruldu.

Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Anadolu Ajansı
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