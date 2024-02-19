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    • Haberler > T-Otomobil > Togg Kayseri'de kayak pistine çıktı! Performansıyla hayran bıraktı

    Togg Kayseri'de kayak pistine çıktı! Performansıyla hayran bıraktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Togg Kayseri&#039;de kayak pistine çıktı! Performansıyla hayran bıraktı
    Togg, T10X, Kayseri, Kayak Merkezi, Haber

    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin farklı şehirlerindeki sabit ve mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılarla buluşan Togg T10X, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’ndeki performansıyla ilgi odağı oluyor.

    Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X’i Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Gaziantep’ten Samsun’a, İzmir’den Diyarbakır’a Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Magna Hotel’de kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşuyor.

    Togg Kayseri'de kayak pistine çıktı! Performansıyla hayran bıraktı

    KARDA SÜRÜŞ TESTİ

    Tekir Gölü etrafında oluşturulan pist alanında kullanıcıların deneyimlediği T10X, performansıyla ilgi odağı oluyor. Kullanıcıların kar, buz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullanma imkanı bulduğu T10X, yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla tam not alıyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde kurulan deneyim merkezi ve oluşturulan deneyim pisti, mart ayı sonuna kadar kullanıcıları ağırlamaya devam edecek.

    Togg Kayseri'de kayak pistine çıktı! Performansıyla hayran bıraktı

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    2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X’lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor. 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri şöyle:

    Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketiyle sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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