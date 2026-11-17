Alman otomobil üreticisi BMW, su pompasının elektrik bağlantısında kısa devre oluşması ve yangın çıkma riski nedeniyle ABD'de 720 bin 796 aracı geri çağırma kararı aldı. Araç sahiplerinden, onarım tamamlanana kadar otomobillerini binalardan ve diğer araçlardan uzakta park etmeleri istendi.

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Alman otomobil üreticisi BMW, ABD'de yüz binlerce aracı ilgilendiren yeni bir geri çağırma başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), motor soğutma sistemindeki su pompasının elektrik bağlantısında meydana gelebilecek arızanın yangına yol açabileceğini bildirdi.

NHTSA tarafından yayımlanan uyarıya göre, su pompasının elektrik bağlantısında kullanılan malzeme zamanla bozulabiliyor. Bağlantı bölgesine nem girmesi sonucu kısa devre meydana gelebiliyor ve nadir durumlarda yangın çıkabiliyor.

Yangın riskinin motor kapalıyken de devam edebildiği belirtilirken, araç sahiplerine onarım işlemleri tamamlanana kadar otomobillerini açık alanlarda, binalardan ve diğer araçlardan uzakta park etmeleri tavsiye edildi.

Yangın riski uyarısı: BMW, 720 bin aracı geri çağırdı

ONARILAN ARAÇLAR DA GERİ ÇAĞRILIYOR

BMW'nin aynı sorun nedeniyle 2024 yılında da geri çağırma programı uyguladığı belirtildi. Söz konusu program kapsamında yetkili servislerde su pompasının elektrik soketi ve kablo bağlantıları kontrol edilmiş, gerekli görülen parçalar değiştirilmişti.

Ayrıca elektrik bağlantısına sıvı temasını önlemek amacıyla koruyucu bir parça yerleştirilmişti.

Ancak 2025 yılında daha önce onarılan bazı araçlarda elektrik soketinin yeniden aşırı ısındığına ilişkin bildirimler alındı. BMW tarafından yapılan incelemelerde, bağlantı parçalarının bazı bölümlerinde gevrekleşme ve çatlaklar tespit edildi.

Şirket, ABD'de sorunla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yaklaşık 10 olay kaydedildiğini, bunlarla ilişkili herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Yangın riski uyarısı: BMW, 720 bin aracı geri çağırdı

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma kapsamında 2012 ile 2018 model yılları arasında üretilen bazı BMW otomobilleri ve SUV modelleri bulunuyor.

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında 2012-2016 model 3 Serisi Sedan, 5 Serisi ve Z4; 2014-2016 model 2 Serisi Coupe, 3 Serisi Sports Wagon, 328xi Gran Turismo ile 4 Serisi Coupe ve Cabrio yer alıyor.

Ayrıca 2015-2016 model 2 Serisi Cabrio ve 4 Serisi Gran Coupe'nin belirli araçları da geri çağırma programına dahil edildi.

SUV modellerinde ise 2012-2015 model X1, 2013-2017 model X3, 2015-2018 model X4 ve 2016-2018 model şarj edilebilir hibrit X5 xDrive40e bulunuyor.

Belirtilen model yıllarındaki tüm araçların geri çağırma kapsamında olmadığı, araçların durumunun şasi numarası üzerinden belirlenebileceği bildirildi.

ONARIM İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

BMW'nin sorunun giderilmesi amacıyla yeni bir onarım yöntemi üzerinde çalıştığı belirtildi. Geliştirilecek yöntemin hazır hale gelmesinin ardından araçların yetkili servislerde ücretsiz olarak onarılacağı kaydedildi.

Daha önce 2024 yılındaki geri çağırma kapsamında işlem yapılan araçların da yeniden servise götürülmesi gerekecek.

ABD'deki araç sahiplerine 25 Aralık 2026 tarihinden itibaren bildirim gönderilmesi planlanıyor. Aynı tarihten itibaren NHTSA'nın internet sitesi üzerinden şasi numarasıyla geri çağırma sorgulaması yapılabilecek.

Türkiye'deki BMW kullanıcıları ise araçlarına ilişkin açık bir geri çağırma bulunup bulunmadığını BMW Türkiye'nin internet sitesinden 17 haneli şasi numaralarını kullanarak kontrol edebiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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